Shields: Siento que tengo que dominar cada pelea La campeona de peso mediano femenino Claressa “GWOAT” Shields realizó un entrenamiento con los medios en Detroit el martes mientras se acerca a su defensa del título de peso mediano del CMB/AMB/FIB contra la retadora número 1 Ema Kozin el 5 de febrero en vivo en PPV en el evento coestelar de Motorpoint Arena. Cardiff en Gales. “El mundo del boxeo ha olvidado quién es la mejor peleadora desde que estoy en MMA. Las otras chicas, como Amanda Serrano y Katie Taylor, han estado mostrando grandes habilidades, pero planeo mostrar aún mejores habilidades en mi pelea del 5 de febrero. “Espero que Savannah Marshall aparezca en la pelea. Ella puede saltar al ring después de que yo gane y hablar algunas cosas. Pero hablar no gana peleas, entrenar sí. Ella va a ver una gran actuación y voy a demostrar que no he estado huyendo de ella. La hemos estado persiguiendo. “Cuando peleas en un país diferente, tienes que investigar muchas cosas y comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Vamos a entrenar en Las Vegas durante una semana para que pueda acostumbrarme a la altitud en Cardiff. “Tengo muchas ganas de volver y mostrar mis habilidades. En mi última pelea, venía de un descanso de más de un año y no me desempeñé como quería. Cuando volví a ver la película, no estaba alerta. No tenía la velocidad y el tiempo que normalmente tengo. “Siento que tengo que dominar en cada pelea. No solo estoy en su territorio, sino que tengo la mentalidad de que todos quieren que pierda. Es por eso que salgo y aplasto a estas chicas y hago que se aferren para salvar su vida. “Esta es la primera vez que peleo profesionalmente en otro país, pero ya he peleado en al menos 10 países diferentes. Gané medallas de oro en Londres y en Río. He estado en todas partes. “Ella tiene mucha experiencia profesional. Me gusta. De todos modos, ya he destronado a luchadores con mucha experiencia. Le doy crédito por trabajar desde abajo para convertirse en mi mandatario. Voy a mostrarle que ella no ha peleado con nadie como yo”. * * * El promotor Dmitriy Salita agregó: “Fue genial ver a Claressa y a su entrenador John David Jackson trabajar y verse bien hoy en el Downtown Boxing Gym en Detroit. Este lugar es una luz para la comunidad boxística de Detroit, al igual que lo es Claressa. Creció en las cercanías de Flint, uno de los lugares más desafiantes del mundo y se ha convertido en una de las mejores luchadoras de nuestro deporte y está haciendo cosas que nadie ha hecho antes. “Esta pelea del 5 de febrero conduce al combate de boxeo femenino más grande de todos los tiempos entre Claressa y Savannah Marshall. Fue genial tener el apoyo de los medios tanto a nivel local como nacional hoy y espero con ansias una gran noche el 5 de febrero. “Claressa ha peleado en lugares con entradas agotadas aquí en Michigan y ahora se va al extranjero, pero los fanáticos en Michigan y en todo Estados Unidos y Canadá podrán verla en pay-per-view. Es una oportunidad perfecta para que los fanáticos de los deportes continúen siguiendo a Claressa en su viaje hacia la grandeza. “Claressa se enfrentará a una contendiente número uno muy dura, habilidosa e invicta en Ema Kozin. Es joven y hambrienta y va a traer lo mejor de sí misma a la mesa. Es una prueba muy dura para Claressa antes de entrar allí con Marshall”. Actualización de Kambosos-Haney Parker: Nunca pelearé con Tyson Fury

