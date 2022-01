Parker: Nunca pelearé con Tyson Fury Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso pesado de la OMB, Joseph Parker, y el campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, están entrenando juntos en Inglaterra y aparentemente han forjado una sólida amistad. “Tenemos una gran relación”, dijo Parker a talkSPORT. “Me trata como a un hermano menor, toda su familia me cuida. Me he basado aquí en Morecambe ahora. Me he quedado en su casa, estoy usando su gimnasio. Creo que nunca pelearé con él. Lo dejaré hacer lo suyo y pelearé con todos los demás. Intentaré ir por otro camino y dar lo mejor de mí para ganar los otros cinturones si puedo”. “Estoy de vuelta en el entrenamiento, de vuelta en el campo de entrenamiento con Tyson. Tenemos a Sonny Bill Williams aquí entrenando para su pelea, David Nyika de nuevo a bordo. Es genial volver a entrenar”. Shields: Siento que tengo que dominar cada pelea Round 12 con Mauricio Sulaimán: José Sulaimán, a ocho años de su partida

