Top Rank firma al #1 del WBC Sandor Martín El contendiente número uno del peso welter junior del WBC, Sandor Martin (42-3, 15 KOs), ha firmado un pacto copromocional de múltiples peleas con Top Rank. El promotor de Martin desde hace mucho tiempo, OPI Since 82, y Top Rank están uniendo fuerzas para asegurarle al español su primera oportunidad por el título mundial contra Devin “The Dream” Haney, el actual campeón mundial de peso welter junior del WBC. Sandor Martin: “Devin Haney se hace llamar ‘El Sueño’, pero yo soy su peor pesadilla. Seré el próximo campeón mundial de peso welter junior del CMB. Ya sea que quiera perder su título ante mí en el ring o subir en la balanza al peso welter, la elección es suya. Estoy emocionado por el próximo capítulo de mi carrera con OPI Since 82 y Top Rank de mi lado”. Christian Cherchi/OPI Desde 82: “Estamos contentos de contar con el apoyo de Top Rank para las próximas peleas de Sandor. Ya demostró su valía con Mikey García y Teófimo López. ¡El próximo paso será el cinturón verde! Bob Arum/Top Rank: “Hemos tenido un asiento en primera fila para ver el inmenso talento de Sandor Martin, y Top Rank está encantado de asociarse con OPI Since 82 para ayudar a Sandor a recibir su merecida oportunidad de título mundial”. Presentan undercard de Munguia-Ryder el 27 de enero en Phoenix, Arizona Like this: Like Loading...

