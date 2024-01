Presentan undercard de Munguia-Ryder el 27 de enero en Phoenix, Arizona Golden Boy Promotions ha anunciado la cartelera de soporte para el choque de peso súper mediano del 27 de enero entre Jaime Munguía y John “The Gorilla” Ryder (32-6, 18 KOs) en el Footprint Center en Phoenix, Arizona, transmitido a nivel mundial por DAZN. En el evento co-estelar, el campeón de peso mínimo de la OMB Oscar “El Pupilo” Collazo (8-0, 6 KOs) defenderá su título contra Reyneris Gutiérrez (10-1, 2 KOs). Además, el invicto peso súper mediano Darius “DFG” Fulghum (9-0, 9 KOs) se enfrentará a Alantez “SlyAza” Fox (28-5-1, 13 KOs), la campeona mosca femenina de la FIB Gabriela “Sweet Poison” Fundora (12- 0, 5 KOs) defiende contra Christina Cruz (6-0, 0 KOs), y el invicto súper gallo David Picasso Romero (26-0-1, 15 KOs) irá contra Erik Ruiz (17-9-1, 7 KOs). Todos los combates son de diez asaltos. Top Rank firma al #1 del WBC Sandor Martín Round 12 con Mauricio Sulaimán: Homenaje a mi papá Like this: Like Loading...

