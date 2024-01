El invicto Tatsuyoshi Jr. vence a Yonaha Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El invicto Juiki Tatsuyoshi (15-0-1, 10 KOs), 119.5, obtuvo una decisión mayoritaria (77-75 dos veces, 76-76) contra el gallo JBC#10 Yuki Yonaha (13-6-1, 8 KOs), 120, en ocho rounds rápidos el martes en Osaka, Japón. Juiki, de 27 años, hijo de Joichiro, ex tres veces campeón de las 118 libras del WBC, apareció después de una pausa de cinco meses, cambió su estilo y mostró combinaciones rápidas ante el enemigo más experimentado durante toda la competencia. Yonaha, de 31 años, ex boxeador amateur con marca de 50-13, había perdido por decisión ante el ex prodigio del kick-boxing Tenshin Nasukawa en su sensacional debut profesional en abril pasado. Esperamos con ansias el progreso de Juiki en sus próximos combates. Promotor: Promociones Teiken.

