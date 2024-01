Akui vence a Dalakian y gana título mundial de la AMB Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda (próximamente) El japonés Seigo Yuri Akui (19-2-1, 11 KOs), 112, arrebató el cinturón de peso mosca de la AMB mientras seguía acechando al previamente invicto campeón defensor Artem Dalakian (22-1, 15 KOs), 111.25, Ucrania, de pilar a poste. , ganando por decisión unánime (116-112, 117-111, 119-109) en doce rápidos asaltos el martes en Osaka, Japón. Dalakian siguió dando vueltas para mostrar su rápido juego de pies y su versátil movilidad en la parte superior del cuerpo en lugar de lanzar golpes al mezclador dispuesto. Cada uno tuvo dificultades para atrapar y golpear al contendiente, pero fue Akui quien se mantuvo más positivo y agresivo, lanzando más golpes al oponente. Era una pregunta por qué Dalakian prestó demasiado respeto a los poderosos golpes de Akui, #1 de la AMB, y no pudo ser más agresivo para ganar puntos suficientes para defender su cinturón. El árbitro fue Gullermo Pérez (Panamá). Promotor: Promociones Teiken. Teraji vence a Canizales y retiene cinturones de 108 libras del WBC y AMB El invicto Tatsuyoshi Jr. vence a Yonaha

