Teraji vence a Canizales y retiene cinturones de 108 libras del WBC y AMB Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El campeón minimosca del CMB, AMB, Kenshiro Teraji (23-1, 14 KOs), 107.5, apenas retuvo sus cinturones al intercambiar una caída con el ex campeón de la AMB Carlos Canizales (26-2-1, 19 KOs), 107.75, y finalmente logró una decisión mayoritaria en doce agotadoras rondas el martes en Osaka, Japón. Los recuentos oficiales fueron los siguientes: Omar Mintun (México), Jun-Bae Lim (Corea), ambos 114-112 para Teraji, Jeremy Hayes (Canadá) 113-113. El árbitro fue Luis Pabón (Puerto Rico). Podría ser la pelea más dura de Teraji en su carrera, excepto la única pelea que perdió ante Masamichi Yabuki. Teraji, un boxeador-golpeador versátil con buen juego de pies y jabs, comenzó cómodamente y derribó a Canizales con un contraataque de derecha a mitad del segundo asalto. El venezolano, sin embargo, se soltó e hizo que los japoneses se tambalearan contra las cuerdas para anotar una caída en el tercero. Desde entonces, se convirtió en una guerra de toma y daca. Tras el cuarto, el marcador oficial fue: 38-36 Cañizales, 37-37 dos veces. Las cuatro rondas de la quinta fueron una batalla de toma y daca con los puntajes abiertos provisionales después de la octava: 76-74 dos veces para Teraji, 75-75. Teraji cambió su estrategia en ese momento de su plan original de anotar su quinta victoria consecutiva por nocaut a una victoria incluso por decisión, superando al venezolano que se desvanecía. Canizales, sin embargo, se soltó mucho para buscar un KO remontando en el décimo, cuando Teraji tuvo un escape muy estrecho. El campeón se negó a mezclarse con el retador con corazón de león, pero hizo el mejor uso del juego de pies y los golpes de izquierda en las dos últimas sesiones. Fue un asunto de balancín muy entretenido. Promotor: Promociones Teiken. Akui vence a Dalakian y gana título mundial de la AMB Like this: Like Loading...

