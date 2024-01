Matchroom anuncia 4 nuevas carteleras de boxeo Matchroom Boxing anunció hoy cuatro próximas carteleras de boxeo, todas las cuales se transmitirán en todo el mundo a través de DAZN. 23 de marzo

Utilita Arena, Sheffield, Inglaterra

Dalton Smith (15-0, 11 KOs) contra José Zepeda (37-4, 28 KOs)

(superligero)

Sandy Ryan (6-1-1, 2 KOs) contra Terri Harper (14-1-2, 6 KOs)

(título de peso welter femenino de la OMB)

Campbell Hatton (14-0, 5 KOs) vs. James Flint (13-1-2, 3 KOs)

(superligero) 6 de abril

Fontainebleau Las Vegas

Richardson Hitchins (17-0, 7 KOs) contra Gustavo Daniel Lemos (29-0, 19 KOs)

(eliminatoria final de peso súper ligero de la FIB)

Diego Pacheco (20-0, 17 KOs) contra Shawn McCalman ( 15-0, 7 KO).

(peso súper mediano) 13 de abril

AO Arena, Manchester, Inglaterra

Jordan Gill (28-2-1, 9 KOs) contra Zelfa Barrett (30-2, 16 KOs)

(peso súper pluma)

Rhiannon Dixon (9-0, 1 KOs) contra Karen Elizabeth Carabajal (21-1, 3 KOs)

(título vacante superligero femenino de la OMB) 27 de abril

Exhibition Centre, Liverpool, Inglaterra

Peter McGrail (8-1, 5 KOs) vs. Ja’Rico O’Quinn (17-1-1, 9 KOs)

Peter McGrail (8-1, 5 KOs) vs. Ja'Rico O'Quinn (17-1-1, 9 KOs)

(peso súper gallo – REMATCH) En las próximas semanas se realizarán anuncios sobre los detalles de las entradas y otras incorporaciones a la cartelera.

