Round 12 con Mauricio Sulaimán:Su Excelencia Turki Alalshikh – Boxeo en Arabia Saudita Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán El tema más sonado en los últimos tiempos sin duda ha sido el boxeo en Arabia Saudita tras la llegada de un personaje que ha cautivado la atención mundial. Su Excelencia Turki Alalshikh, presidente de la autoridad general de entretenimiento del Reino de Arabia Saudita. Conocido popularmente como Turki, armó dos eventos nunca antes vistos en el mundo del boxeo. Octubre – “Batalla de los más malos” – El campeón mundial del WBC, Tyson Fury, se enfrenta al muy popular ex campeón de UFC Francis Ngannou. Fue un evento impresionante al que estuvieron presentes muchos boxeadores, otras superestrellas del deporte y del entretenimiento. Tyson, Holyfield, Holmes, Durán, Erik Morales, De La Hoya, Connor McGregor, Cristiano Ronaldo, Figo, Eminem y muchas superestrellas más. Ocho peleas se llevaron a cabo en una arena al aire libre, las peleas de peso pesado de alto nivel fueron la cartelera previa al evento principal. Después de esos combates todos caminamos hasta una arena con capacidad para más de 20.000 personas donde inicialmente no había ningún ring visible y había un gran escenario para un espectáculo. Hubo una actuación musical de las principales atracciones que duró 17 minutos con una luz y un sonido increíbles, tan pronto como terminó, el escenario se retrajo y el anillo se levantó del suelo, lo cual fue en sí mismo un placer increíble de presenciar. La pelea entre Fury y Ngannou fue dramática, el boxeador cayó a la lona y logró ganar pero sólo por decisión dividida contra el representante de las MMA. Diciembre – “Day of Reckoning” – Justo un día antes de Navidad, tuvo lugar un evento nunca antes visto. Seis peleas de peso pesado con la participación de 9 peleadores clasificados por el WBC, incluidos los 4 mejores. Sorprendentemente, Wilder y Mahkmudov perdieron y los grandes ganadores fueron Anthony Joshua y Jospeh Parker, mientras que Frank Sánchez y Agit Kabayel hicieron una gran declaración como fuerzas principales en la división. Para este año ya hay dos grandes espectáculos en el horizonte, en menos de un mes Riad recibirá la pelea esperada por todos los aficionados, la más importante en la categoría de los pesados en al menos 25 años, se celebrará “Ring of Fire”. Se trata de la pelea por el título indiscutible, con los cuatro cinturones en juego (WBC-WBA-WBO-IBF). Nuestro campeón, el británico Tyson Fury, se enfrentará al ucraniano Oleksander Usyk el próximo 17 de febrero. La pelea ha sido oficialmente sancionada y aún con la condición de una revancha, pase lo que pase, habrá capítulo dos de esta epopeya. El último campeón indiscutible de peso pesado fue Lennox Lewis, quien será un invitado de honor y representará al WBC en la coronación del nuevo campeón indiscutible. Para el 8 de marzo también está la cartelera “Knockout Chaos” en la que Anthony Joshua se enfrenta a la sensación Francis Ngannou, el ganador quedará en una posición privilegiada para los planes inmediatos en el Reino, por lo que esta pelea es la más importante de su vida. Turki ha aumentado el interés por el boxeo, los eventos nuevamente se cargan con nombres promocionales que captan la atención de los fanáticos y generan interés, tal como lo hacía Don King y era costumbre que todas las carteleras tuvieran un título de interés; Todos recordamos “Rumble in the Jungle” de 1974 cuando Ali noqueó a Foreman en Zaire o “Thrilla in Manila” Ali venciendo a Frazier en Filipinas o “Poker de ases” cuando Chávez llenó el Estadio Azteca en México, en fin, es maravilloso. Hay que ver que esta característica ha vuelto a nuestro deporte, al menos en estos carteles de Arabia Saudita para darle especial atractivo. Otro gran concepto, que es maravilloso, es una cartelera que se anunció recientemente en la que habrá un mano a mano entre dos promotoras británicas, archirrivales, y habrá 5 peleas en las que peleadores de Queensberry boxearán contra los de MatchRoom. Esto es lo que necesita el boxeo, innovación, peleas atractivas, espectáculo y glamour; Así como un día el boxeo abrió Las Vegas al mundo, ahora Arabia Saudita se ha puesto en el mapa y el boxeo brinda grandes oportunidades a muchos peleadores para cambiar sus vidas. Deseamos total éxito a esta nueva era del boxeo, esperando que sea duradera, constante y que nuestro deporte crezca como industria. Se viene una semana llena de boxeo importante, la mañana del martes los amantes del boxeo podrán disfrutar de una gran pelea desde Osaka, Japón. Los de América tendrán que ser madrugadores para disfrutar de la pelea en ESPN+ y gracias al compromiso de ESPN Knockout con el boxeo, podrán ver la pelea del campeón unificado WBC-WBA Kenshiro Teraji contra el duro retador Orlando Cañizalez en todo Latinoamérica. Fernando Barbosa logró que ESPN volcara hacia Latinoamérica y creó el programa ESPN Knockout, que hoy se ha posicionado como el programa de boxeo más importante ya que transmiten en México y toda Latinoamérica todas las funciones boxísticas de interés sin importar el día, hora o país. ¡Felicidades y gracias! El sábado, el campeón plata supermedio del WBC, Jaime Munguía, defenderá su campeonato contra el duro peleador británico John Ryder, quien llegó a la distancia contra el ídolo mexicano Saúl Canelo Álvarez. Esta pelea promovida por Golden Boy y Zanfer se llevará a cabo en Phoenix y podrá verse por DAZN a nivel mundial. Sabías que?…. Su Excelencia Turki Alalshikh es un conocedor del boxeo y sus dos luchadores favoritos son Larry Holmes y Roberto Durán. Quiere que el boxeo vuelva a ser el deporte más popular del mundo, tal como lo era hace décadas. Es historiador y poeta y el boxeo es su pasión. . La anécdota de hoy… Mi papá me contó innumerables veces sobre la relación que tenía con su madre quien falleció muy joven a los 41 años. Dijo que habló con mi abuela Wasila y ella lo cuidó desde el cielo. Cuando murió su hermano, mi tío Héctor y luego mi abuelo Elías, mi padre siguió comentando que los tres lo cuidaban y lo ayudaban en todo momento, que hablaba mucho con ellos y que le servían de guía en tiempos difíciles. Siempre sentí que esos comentarios eran una forma de recordarlos y tenerlos en mente, pero no necesariamente objetivos; Bueno, este mes de enero ha sido revelador para mí en ese sentido, durante el proceso de preparación para conmemorar el décimo aniversario de su fallecimiento, comencé a soñar con mi papá, sueños muy reales y lúcidos y ahora sueño con él todas las noches y ¡Incluso tratando temas actuales! ¡Don José me habla, me guía! Agradezco sus comentarios en [email protected] Matchroom anuncia 4 nuevas carteleras de boxeo Like this: Like Loading...

