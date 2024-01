Presentan cartelera de Amazon Prime para el 30 de Marzo en Las Vegas Es oficial. La era de Amazon Prime Boxing comienza el 30 de marzo. El evento PPV inaugural se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La cartelera es:

Tim Tszyu vs. Keith Thurman

Rolly Romero vs. Isaac “Pitbull” Cruz

Erislandy Lara vs. Michael Zerafa

Sebastian Fundora vs. Serhii Bohachuk La OMB no sancionaría a Tszyu-Thurman, por lo que será un combate sin título. Keith Thurman: "Estoy de vuelta en acción y estoy feliz de ser parte de este primer evento con PBC en Prime Video. Tszyu se destaca como un luchador excepcional y siempre he admirado sus actuaciones. Su estilo distintivo me proporciona el escenario perfecto para exhibir la dedicación incesante que he puesto en el entrenamiento, refinando mis habilidades y fortaleciendo mi juego mental. Esta pelea promete un enfrentamiento espectacular entre dos de los peleadores más electrizantes del deporte, un evento que exige atención. Las cosas buenas les llegan a los que esperan. Esos días han terminado, las luces brillantes y la acción están por llegar. Agitemos el mundo del boxeo una vez más en Prime Video". Tim Tszyu: "He estado listo y esperando encabezar un evento histórico como este en los EE. UU. durante mucho tiempo y es un honor que no me tomo a la ligera. Mi padre lo hizo, y estuvo en la cima del mundo durante una década, ahora me toca a mí. Thurman es una gran pelea, es complicado, duro y lo ha combinado con lo mejor que ha visto el deporte. Esta es una nueva era ahora. Es la era Tszyu. El 30 de marzo, todos los que sintonicen este PPV lo verán por sí mismos". Rolly Romero: "Esto será Rolly contra el chihuahua en el ring el 30 de marzo. Seguiré siendo campeón mundial y seré la primera superestrella en Prime Video. Solo asegúrate de comprar tus boletos o sintonizarnos en PPV, no te lo pierdas". Isaac Cruz: "Estoy muy feliz y sumamente motivado de tener esta oportunidad de pelear por el título mundial. He trabajado muy duro para ganarme esta oportunidad. Intenté luchar contra otros grandes nombres, pero 'Rolly' fue el único que dio un paso al frente y aceptó el desafío. Tiene poder y coraje y viene a noquearte. Eso hará que esta sea una gran pelea el 30 de marzo. Estoy agradecido a mi promotor Manny Pacquiao y a todo mi equipo por ayudarme a asegurar esta pelea. Dejaré el ring como campeón mundial el 30 de marzo". Erislandy Lara: "Tengo muchas ganas de volver al ring y defender mi título, especialmente en este primer evento con PBC en Prime Video. Siento que soy el Bernard Hopkins moderno y que puedo seguir haciendo esto durante años. Sé que Zerafa ha estado esperando pacientemente esta oportunidad, por lo que tendrá hambre la noche de la pelea. Pero se dará cuenta de que ahora está en el nivel de clase mundial enfrentándose al mejor peleador de la división. Es un honor estar en esta gran cartelera que estará llena de acción de principio a fin". Michael Zerafa: "Esto debería haberse hecho hace mucho desde que me convertí en obligatorio. Estoy muy agradecido a todos los que hicieron posible esta pelea. Cuando llegue la noche de la pelea, el mundo verá por qué merezco esta oportunidad y Australia tendrá un nuevo campeón mundial". Sebastián Fundora: "El campo de entrenamiento va muy bien y he estado trabajando duro para prepararme para esta pelea. Entreno al 100% para cada pelea, así que para mí he vuelto a trabajar como siempre. Sé que ganaré porque mi objetivo sigue siendo el mismo de antes, ser campeón mundial en la división de peso súper welter". Serhii Bohachuk: "No puedo esperar a tener esta oportunidad de luchar por el título. He trabajado toda mi carrera para tener la oportunidad de alcanzar mi sueño en este deporte. Lo daré todo para ganar esta lucha, porque no sólo estoy luchando por mí, sino también por mi país de Ucrania, devastado por la guerra". Bohachuk-Fundora es por el título superwelter del WBC Round 12 con Mauricio Sulaimán:Su Excelencia Turki Alalshikh – Boxeo en Arabia Saudita

