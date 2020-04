Top Rank celebra 40 años desde su debut en ESPN Hace cuarenta años, hoy, 10 de abril de 1980, la serie “Top Rank Boxing” debutó en ESPN con el tema musical “Star Wars” como telón de fondo. Fue el comienzo de una visita televisiva histórica de 16 años que exhibió a estrellas del boxeo, como Mike Tyson, Bobby Czyz, Dwight Muhammad Qawi, Ray “Boom Boom” Mancini, Mike McCallum, Gene Hatcher, Freddie Roach y Donald Curry. El primer evento tuvo lugar en Resorts International en Atlantic City, NJ, y contó con cuatro combates televisados, incluida la carismática victoria de decisión de Frank “The Animal” Fletcher sobre Ben Serrano. El “Top Rank Boxing” atravesó el país, asociándose con una variedad de promotores que tenían boxeadores hambrientos y amigables con fanáticos con bases de fanáticos dedicados en lugares como Ice World en Totowa, NJ, y Showboat Sports Pavilion en Las Vegas. Cuando la serie terminó en 1996, “Top Rank Boxing” fue la serie de boxeo semanal televisada más largamente en la historia. El presidente de Top Rank, Bob Arum, dijo: “No puedo creer que hayan pasado 40 años. En ese momento, redes como ABC y CBS transmitían peleas por las tardes, pero debido a que pagaron tanto, transmitieron muchas de las peleas de campeonato más importantes. ‘Top Rank Boxing’ en ESPN fue una salida invaluable para los boxeadores prometedores. Cualquier gran boxeador que comenzó a surgir a mediados de los años ochenta y noventa apareció, sin excepción, en ESPN. Todos comenzaron en ESPN, y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos. “El contenido del boxeo en vivo fue fundamental para ayudar a ESPN a convertirse en la potencia que es hoy”. Mauricio Sulaiman: La sinergia en el boxeo, una tradición vitalicia Round 12 con Mauricio Sulaiman: Crear un hábitat en casa para enfrentar el Covid19

