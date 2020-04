Round 12 con Mauricio Sulaiman: Crear un hábitat en casa para enfrentar el Covid19 Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del CMB El mundo del deporte y el entretenimiento está congelado en todo el mundo y, en consecuencia, no hay boxeo. Decidí trabajar más que nunca. La clave ha sido levantarse todos los días con un plan de acción a seguir, y todas las noches, revisar lo que se ha logrado. Todos nos hemos quejado de no tener tiempo para hacer tantas cosas diferentes, bueno, ahora es el momento que hemos esperado tanto para leer ese libro, organizar nuestra oficina y cajas de memoria, aprender a hacer algo deseado, escribir o simplemente ser allí con nuestros seres queridos. Estoy haciendo ejercicio todos los días, cuido mi dieta y me mantengo bien hidratado, pero sobre todo, trabajo en mi salud mental. Lo que genera angustia, dejo de hacerlo, no veo noticias o mensajes de WhatsApp, no dejo que la gente me llame para hablar sobre tragedias e historias que ahora más que nunca son leyendas urbanas. Elijo las cosas que me hacen sentir bien. No podemos controlar nada afuera, pero podemos controlar lo que hacemos y cómo guiamos a nuestros seres queridos. En el Consejo Mundial de Boxeo, hemos implementado dinámicas muy importantes y entretenidas. El #wbcworkout en las redes sociales ha logrado integrar campeones y boxeadores de todo el mundo con los fanáticos. Muchos siguen el boxeo en casa. Los objetivos de promover la activación física, quedarse en casa y lograr la integración familiar a través de momentos de alegría y entretenimiento se han logrado. También tenemos las Charlas del WBC, videoconferencias todos los días en inglés y español, a través de la LiberQuaré de la Universidad del WBC. Hemos pasado por 12 episodios hasta ahora, y hemos tenido todo tipo de temas y expertos. Son muy ilustrativos y, sobre todo, entretenidos, ¡ya que gran parte de las charlas están dedicadas a compartir anécdotas! Médicos, árbitros, jueces, comisionados, campeones, periodistas e incluso artistas han protagonizado. Los invito a seguirlos en los siguientes enlaces: https://wbcboxing.com/wbc-talks-round-12345/ y https://wbcboxing.com/en/wbc-talks-round-1234-y-5/ También estoy en comunicación diaria con todos los miembros de la industria del boxeo, hablo con promotores, gerentes, la prensa y lo más importante, los boxeadores. Ya tenemos muchos planes, y el WBC colaborará en todo para apoyar nuestro deporte. Todos los días trato de ver al menos una de las peleas legendarias y encontrarlas en YouTube. Aquí hay 12 que recomiendo: Marvin Hagler (EE. UU.) Vs. Tommy Hearns (EE. UU.).

José Luis Castillo (MEX) contra Diego Corrales (EE. UU.) (1).

Arturo Gatti (CAN) contra Micky Ward (EE. UU.) (1, 2 y 3).

Israel Vázquez (MEX) vs. Rafael Márquez (MEX) (1, 2 y 3).

Sugar Ray Leonard (EE. UU.) Vs. Tommy Hearns (EE. UU.) (1 y 2).

Efrén “Alacrán” Torres (MEX) vs. Chartchai Chionoi (THAI).

Salvador Sánchez (MEX) vs.Wilfredo Gómez (PR).

Julio César Chávez (MEX) contra Meldrick Taylor (EE. UU.).

Larry Holmes (EE. UU.) Vs. Ken Norton (EE. UU.).

Lennox Lewis (CAN) contra Vitaly Klitschko (UKR).

Rafael “Bazooka” Limón (MEX) contra Bobby Chacón (Estados Unidos).

Erik “El Terrible” Morales (MEX) vs. Marco Antonio Barrera (MEX) (1, 2 y 3). Gracias. Acepto cualquier comentario, idea o recomendación en contact@wbcboxing.com. El boxeador Dominicano Braulio Rodríguez lucha contra el covid19

