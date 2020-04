El boxeador Dominicano Braulio Rodríguez lucha contra el covid19 Por Robert Coster Braulio Rodríguez (20-4, 17 KOs) está luchando por su vida en su ciudad natal de La Romana en la República Dominicana contra el Coronavirus. Rodríguez, un campeón latino del WBC, ha cruzado los guantes con adversarios invictos de calidad como Christopher Díaz y Ryan García, pero el virus mortal es sin duda su enemigo más aterrador. Fightnews.com® y fanáticos del mundo del boxeo le deseamos lo mejor en su batalla con este enemigo invisible. Round 12 con Mauricio Sulaiman: Crear un hábitat en casa para enfrentar el Covid19 Juez Padilla de la AMB comparte aspectos fundamentales de un juez de boxeo

