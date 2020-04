Mauricio Sulaiman: La sinergia en el boxeo, una tradición vitalicia Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México Mientras seguimos activos quedándonos en casa y tratando de mantener a la comunidad del boxeo comunicada por medio de WBC Talks y WBC Workout, ya se empiezan a tratar algunos asuntos. Devin Haney ha solicitado al WBC su reintegración como campeón, pues ya sanó, y no es necesario que siga como monarca en receso. De ahí recibimos la reacción de quienes habían sido ordenados a pelear por el título, y ya nos subimos al ring; ya extrañaba esa presión que constantemente uno tiene en la administración. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) es un organismo sin fines de lucro, que ha reformado al deporte de los puños, por medio de implementación de reglas y protocolos. Al día de hoy cuenta con la afiliación de 166 países, y su plataforma global, le permite implementar todo tipo de programas, muchos de ellos, de responsabilidad social. El organismo cuenta con una junta de Gobierno, que está compuesta por diversos miembros, quienes son la autoridad y tienen en su voto la dirección del WBC. La afiliación de los países proviene de las nueve federaciones continentales; cada una tiene dos votos dentro de la Junta de Gobierno. Existen nueve vicepresidentes, y el resto de los 36 votos está compuesto por los secretarios. El presidente solamente vota en caso de que algún suceso esté empatado, y requiera el sufragio de decisión. Quisiera relatar algunas de las cosas, que por medio de la colaboración, se han logrado: <img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; display: block !important;" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” /> EQUIPO. Gracias a la ayuda de muchas personas, Battling Siki pudo descansar en paz. Foto: Especial – Transferencia de restos de Battling Siki. Él fue el primer campeón mundial de África. Murió abandonado en las calles de NY y fue enterrado en el cementerio Flushing. Quien fuera VP de WBC y presidente de la Unión Africana de Boxeo, Coronel Hassine Hamouda inició un proceso, en el que participó James Mercante, hijo del famoso réferi Arthur Mercante. En 1993, el Presidente de Senegal le rindió un homenaje durante la ceremonia del entierro. – El cinturón verde y oro, en el espacio. El presidente de CISSBB, Vladimir Laptev, gestionó que el cosmonauta Maksim Suráyev llevara el fajín, cuya fotografía le dio vuelta al mundo, y logró el Récord Guinness por ser el trofeo deportivo que ha llegado más lejos. <img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; display: block !important;" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” /> HISTÓRICO. Éste es el cinturón que se llevó todas las miradas a nivel internacional al llegar al espacio. Foto: Especial – Las becas y pensiones vitalicias de Telmex-Telcel. Mi papá se reunió con Carlos Slim y Arturo Elías Ayub para darle forma a un programa de subvención para pugilistas, además de una pensión vitalicia y seguro de gastos médicos para 27 excampeones mundiales. El proyecto ha generado 19 campeones; es justo mencionar que Saúl Canelo Álvarez salió de ahí. – Hublot y el fondo de campeones “José Sulaimán”. Salvador Briman nos presentó con la marca y nació la idea de lograr dos eventos de recaudación, uno de ellos es administrado por Nevada Community Foundation, y se ha auxiliado a muchísimos boxeadores. – Apoyo al rescate de mexicanos varados por COVID-19. Luego de que Reforma dio a conocer la historia de tres peladores mexicanos de muay thai, que se encontraban varados en Phucket, Tailandia, contactamos a un miembro del WBC de ese país, General Kovid Bhakdibumi, y asignó a Kevin Noone la tarea de brindar todo tipo de apoyo a los mexicanos. Afortunadamente los tres han regresado a casa. – Los doctores al servicio de la comunidad boxística. Médicos han prestado ayuda humanitaria. Es una red de apoyo para atender las necesidades, en casos de emergencia, sin costarle un centavo a estos héroes del ring. WBC Cares. En este programa han participado miles de miembros, desde su creación en 2004. Campeones, integrantes del CMB y personalidades visitan hospitales de niños, albergues, orfanatos, centros de detención juvenil, escuelas y otras instituciones para llevar juguetes, mensajes de esperanza, momentos de alegría e inspiración para ellos y sus familiares. KO al COVID-19. Mi amigo, Ricardo Cerezo, del White Collar Boxing Club, nos ha apoyado para crear esta activación. Siguiendo el ejemplo de Adela Micha y las invitaciones de Miguel Piojo Herrera y de Erik Terrible Morales para entrarle al challenge de donar despensas, él logró una sinergia con expertos y así nace este proyecto. Empacadora El Fresno se dedica a entregarlas, lo que garantiza que los apoyos lleguen a su destino. Ya se sumaron Fernando Beltrán, Oswaldo Kuchle y Pepe Gómez al reto. ¿Quién más se sube al ring? ¿SABÍAS QUE…? Fabiana Bytyqi, campeona mundial peso átomo del WBC, dio positivo al COVID-19 en su país, Republica Checa; está bien y ya superó la enfermedad. Es la única de los monarcas actuales que la padece. ANÉCDOTA DE HOY A principios de 2004 llegó un mail al WBC de una mujer de EU, que nos pedía una explicación del por qué el WBC no sancionaba peleas femeniles. Le respondí, y se generó una serie de comunicaciones de ida y vuelta. Finalmente coincidió que mi papá y ella estaban en LA. Esta persona es Jill Diamond, quién además de lograr que el WBC diera el paso al boxeo femenil, también creó -junto con don José– el programa WBC Cares. El día que se iban a reunir, él tuvo dolores por una piedra en el riñón y sacó cita con el doctor. Ella llegó al hotel, y al saber de esto, le dijo que no se preocupara, que lo dejaban para otra ocasión. Pero le contestó: “De ninguna manera, vamos a platicar y después me voy al doctor, además tengo hambre, comemos y de ahí me voy al hospital”. ¡Ah qué Don José, la comida fue su máximo gusto en la vida! Árbitro de la AMB, Luis Pabon explica sobre las caidas Top Rank celebra 40 años desde su debut en ESPN

