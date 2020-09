“Tono” Moran vence por KO a Solís en Kissimmee, Florida Ahora haciendo campaña en superligero, Antonio “Tono” Moran (22-4-1, 18 KOs) anotó un triunfo por KO en el sexto round contra Luis “Muecas” Solís (25-11-4, 21 KOs) para reclamar el Título de Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el viernes por la noche en un estudio en el Centro de Eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Después de dominar la pelea, Moran conectó con un gancho de izquierda al cuerpo que derribó a Solís para la cuenta. El tiempo era 1:32. En el co-estelar, el peso welter de 18 años Xander Zayas (5-0, 4 KOs) anotó un nocaut técnico en el primer round contra Orlando Salgado (1-1, 1 KO). Dos caídas hubo en la pelea. Hora 2:06. Zayas se ve muy bien hasta ahora. Oquendo.Arenque listos para el Sábado en las Vegas

