Oquendo.Arenque listos para el Sábado en las Vegas Dos fechas de pelea llegaron y se fueron, y el campeón mundial de peso ligero junior de la OMB, Jamel Herring, y Jonathan Oquendo no tuvieron nada que mostrar. El diagnóstico positivo de COVID-19 de Herring obligó a posponer las fechas de pelea del 2 y 14 de julio, pero él y Oquendo finalmente se enfrentarán el sábado desde el MGM Grand Las Vegas (ESPN +, 7:30 pm ET). Herring (21-2, 10 KOs) hará la segunda defensa del título mundial que le ganó a Masayuki Ito en mayo pasado, mientras Oquendo (31-6, 19 KOs), un veterano de 37 años de Puerto Rico, está haciendo su segundo intento por un título mundial. Esto es lo que dijeron Herring y Oquendo en la rueda de prensa del jueves. Jamel Arenque “Siento que todo sucede por una razón. No es que yo sea el único que sufre. Es una pandemia mundial, por lo que no puedo quejarme demasiado. Me alegro de tener un gran equipo. “Pasando por una pandemia global, todavía tuve la suerte de tener un campo de entrenamiento. Contamos con un gimnasio. Mi entrenador de fuerza, Jamie Belt, también está aquí, {asistente de entrenador} Esaú Diéguez. Estar cerca de {Terence Crawford}, ​​Steven Nelson, quien también está peleando este fin de semana, Rob Brant, Maurice Hooker y tantos muchachos que vienen a ese gimnasio … Estoy agradecido. A pesar de todos los contratiempos, todavía puedo hacer negocios. Peleaba cada dos días. Tenemos una pista. Para mí, es solo un día más en el trabajo y estoy feliz de estar aquí. “Todo lo que necesito escuchar es la voz de Bomac {Brian McIntyre} en la esquina, Red Spikes y Esau, y estoy bien con eso. {Bomac} probablemente será el punto culminante del programa, para ser honesto contigo. Cualquier luchador te dirá, una vez que entren allí, es visión de túnel de todos modos. Mi trabajo es concentrarme en lo que tengo enfrente. Realmente no puedo preocuparme por lo que está sucediendo afuera. Es una gran oportunidad para que los luchadores vuelvan al ring, punto. A pesar de no tener gente, todavía somos afortunados de estar haciendo lo que amamos y hacemos para ganarnos la vida. Eso es todo lo que me importa. “Todo en lo que puedo concentrarme es en esta pelea, igualarme ahora mismo en este escenario. Todo fue un proceso. No estoy realmente preocupado por lo que está pasando. Con esta serie, hemos visto muchas, muchas sorpresas porque los luchadores tienden a no entrenar lo mejor posible o no mirar hacia adelante “. Jonathan Oquendo “Me decepcionó {cuando se pospuso la pelea del 14 de julio} justo antes del pesaje. Sabía que las cosas iban a estar bien. Entiendo la posición de mi oponente. Estaba preocupado porque la pelea nunca sucediera, pero tenía fe en Top Rank y sé que hacen un buen trabajo. Estoy listo para hacerlo el sábado por la noche. “Quiero felicitar a Herring. Sé que es un gran luchador. Se merece todo lo que tiene en este momento, y haré todo lo posible el sábado por la noche. He estado esperando esta oportunidad. “Tengo 37 años, pero mentalmente estoy preparado. Creo que este es el momento perfecto para luchar por un título mundial. Quiero mostrarle al mundo lo que soy capaz de hacer. “La salud y la seguridad es lo más importante. Estoy bien. El arenque es bueno. No puedo esperar para pelear “. *** En la pelea co-estelar, el invicto peso súper mediano Steven Nelson, un compañero estable de Herring, peleará con DeAndre Ware en un combate a 10 asaltos. En acción de peso pesado, la sensación invicta Jared Anderson peleará contra Rodney Hernández. Beterbiev-Deines por titulo WBC será el 23 de Octubre en Rusia

