Beterbiev-Deines por titulo WBC será el 23 de Octubre en Rusia El invicto campeón de peso semipesado del WBC / FIB Artur Beterbiev ahora defenderá su título contra el alemán Adam Deines (19-1-1, 10 KO) el 23 de octubre en Moscú, Rusia. Originalmente Beterbiev (15-0, 15 KOs) iba a enfrentarse a Meng Fanlong, a finales de septiembre en Eakaterinburg, pero debido a problemas de visado debido a la pandemia, esta lucha no se pudo llevar a cabo en ese momento. Beterbiev no ha tenido la oportunidad de estar activo desde que noqueó al ex campeón Oleksandr Gvodzyk para ganar la corona de peso semipesado del CMB en octubre del año pasado en Filadelfia. Oquendo.Arenque listos para el Sábado en las Vegas Boxeo en vivo el viernes desde Moscú, Rusia

