Resultados desde Rusia En una pelea en peso semipesado Gassan Gassanov (17-9-1, 13 KOs) venció con una sorpresiva decisión en diez rounds sobre el previamente invicto Artur Ziyatdinov (12-1, 9 KOs) en un choque por el título nacional Ruso el viernes en el Soviet Wings Sport Palace. en Moscú, Rusia. En un choque de pesos súper gallo invictos, Mukhammad Shekhov (7-0-1, 3 KOs) y Magomed Kurbanov (6-0-1, 3 KOs) lucharon por un empate a diez rounds. El título internacional de la AMB sigue vacante. En un choque de pesos superligeros invictos, Andrey Maik (7-0, 1 KO) superó a Radik Grigoryan (6-1-1, 1 KO) en diez rounds en una pelea por el título de 140 libras de Asia de la AMB. El peso súper welter Ravshan Makhamadjonov (11-0, 7 KOs) superó una caída en el segundo round para superar a Volodymyr Hordiienko (8-2, 3 KOs) en ocho rounds por el título juvenil del CMB. “Tono” Moran vence por KO a Solís en Kissimmee, Florida

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.