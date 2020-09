Herring retiene el título por DQ ante Oquendo en Las Vegas El campeón mundial de peso ligero junior de la OMB, Jamal “Semper Fi” Herring (22-2, 10 KOs) ganó una pelea fea por descalificación en el octavo round ante Jonathan Oquendo (31-7, 19 KOs) de la OMB el sábado por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand Conference Center en Las Vegas. Herring derribó a Oquendo con un uppercut en la tercera ronda. Herring se cortó sobre el ojo derecho en un choque de cabeza en el quinto round que el árbitro Tony Weeks dictaminó que fue “intencional”. Weeks dedujo un punto de Oquendo entre rondas. Después del octavo round, Herring dijo que no podía ver y la pelea fue interrumpida. Herring gana por DQ debido a que el cabezazo ofensivo fue declarado intencional. Herring y Oquendo estaban programados para pelear el 2 de julio y luego el 14 de julio, pero Herring dio positivo dos veces por COVID-19. El próximo paso para Herring es probablemente un choque en noviembre contra el ex campeón de dos divisiones Carl Frampton. Resultados desde Rusia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.