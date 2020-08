Todo Listo para Ramírez-Postol este sábado en Las Vegas Después de que un par de fechas de pelea se quedaron en el camino, el campeón mundial de peso welter junior del WBC / OMB, José Ramírez, y el ex campeón mundial Viktor Postol, están listos para pelear el sábado por la noche desde el MGM Grand “Bubble” (la cobertura de ESPN + comienza a las 7:30 pm ET) . Estaban programados para luchar el 2 de febrero en China y el 9 de mayo en Fresno, California, pero la pandemia de COVID-19 echó a perder esos planes. Esto es lo que dijeron Ramírez y Postol en la rueda de prensa del jueves. Jose Ramirez “Después de la gran victoria contra Hooker, estoy listo para continuar mi viaje para convertirme en campeón indiscutible. Sé que Viktor Postol se interpone en ese camino, y es un luchador con mucha experiencia. He estado entrenando muy, muy duro para esta pelea. “Debido a la pandemia, la pelea fue reprogramada, pero me quedé en el gimnasio. Me mantuve sereno y paciente. Tengo un gran equipo y mi familia detrás de mí. Soy un hombre de fe Creo que todo sucede por una razón, y ahora que estoy aquí, no puedo esperar para mostrar mi talento el 29 de agosto. Quiero mostrarle al mundo cuánto he crecido y madurado como campeón unificado. Mi objetivo es convertirme en campeón mundial [indiscutible]. “Para la primera fecha de esta pelea, hice un campo de entrenamiento completo. La pelea fue reprogramada el mismo día que se suponía que debía partir, pero afortunadamente no llegué al aeropuerto. Para la segunda cita, estuve en el campamento durante cinco semanas antes de recibir la llamada de que la pelea iba a ser cancelada nuevamente. Ahora, este es otro campamento de nueve semanas en el que he estado. Mi última pelea fue hace 13 meses, pero se siente como si fuera ayer porque he estado en el gimnasio todo el año y con esta pelea en mi mente todo el tiempo “. Viktor Postol “El primer campo de entrenamiento fue difícil porque vine a los Estados Unidos dos meses antes de la pelea y de hecho partimos a China para la primera fecha de pelea. Fue un vuelo largo. Este campamento también ha sido muy largo. Vine tres meses antes de la fecha de la pelea, pero me siento bien. Me siento listo para pelear. “José es un buen luchador. Es un buen campeón, pero sé que tengo muchas posibilidades de ganar esta pelea. Tengo la motivación porque esta pelea es por dos cinturones. Estaré listo.” Lara busca al ganador Charlo-Rosario

