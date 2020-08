Tszyu: Hay un largo camino por recorrer Por Ray Wheatley – World of Boxing El clasificado mundial FIB # 6, OMB # 9, WBC # 12 de peso mediano ligero Tim Tszyu (16-0, 12 KOs) ha descartado que competirá por un título mundial en su próxima pelea después de su triunfo en ocho rounds sobre el ex campeón de peso welter de la OMB, Jeff Horn (20-3-1, 13 KOs) en el Bank Stadium en Townsville, Queensland el miércoles. Tszyu habló con news.com.au sobre sus planes futuros, que incluyen estar de regreso en el gimnasio el lunes. “Por supuesto, un título mundial no será lo próximo”, dijo Tsyzu. “En seis meses, dos años, ¿quién sabe? Quiero llegar a la cima. Queda un largo camino por recorrer. Hay muchas peleas difíciles por delante … El lunes, volveré a entrenar. Volveré al gimnasio y volveré a obsesionarme “. Todo Listo para Ramírez-Postol este sábado en Las Vegas

