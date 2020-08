Lara busca al ganador Charlo-Rosario El Cubano campeón mundial de peso súper welter de la AMB, Erislandy “The American Dream” Lara, compartió sus ideas desde del campo de entrenamiento y habló sobre su próxima batalla contra Greg Vendetti que encabeza FOX este sábado desde Microsoft Theatre en Los Ángeles. Sobre su próximo enfrentamiento con Greg Vendetti:

“Al igual que todos con los que subo al ring, todos vienen a destronarme, y Vendetti no será diferente. Está llegando a esta pelea sin nada que perder y esa puede ser una situación peligrosa porque estará en la mejor forma de su vida. No estoy mirando más allá de él y si lo lastimo en cualquier momento de la pelea, iré por el final. Terminaré esta pelea temprano si veo sangre “. Sobre lo que podría llevar una victoria para su próxima pelea:

“Una victoria me pone en línea para pelear contra el ganador de Charlo vs Rosario, si esa es la dirección que mi equipo quiere ir. El objetivo para mí es unificar los títulos y convertirme en el campeón indiscutible de la división de las 154 libras. Mi cuerpo se siente bien y siento que sigo siendo el mejor peleador de peso superwélter. El sábado por la noche es otra oportunidad para que demuestre por qué “. Todo Listo para Ramírez-Postol este sábado en Las Vegas Fallece legendario ex campeón Italiano Allesandro Mazzinghi

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.