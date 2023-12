Tishchenko es el primer campeón de peso puente de la AMB Por. Gabriel F. Cordero Parece que la AMB adoptará el nombre de “peso puente” para su división de peso súper crucero. Durante el fin de semana, Evgeny Tishchenko (13-1, 8 KOs) hizo historia al convertirse oficialmente en el primer campeón de peso puente de la AMB al derrotar a Leon Harth (22-6-1, 13 KOs) este fin de semana en el Agenda Arena de Dubai. Tishchenko derribó a Harth en el segundo asalto y lo acabó en el sexto asalto para reclamar el cinturón en la categoría de peso de 200 a 224 libras. El Peso bridger (Puente) es una categoría de peso en el boxeo profesional creada en noviembre del 2020 por el Consejo Mundial de Boxeo. La categoría lleva el nombre del niño estadounidense Bridger Walker, de seis años, quien salvó a su hermana de cuatro años del ataque de un perro callejero en julio de 2020, dejándole numerosas heridas irreversibles. El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán declaró que la decisión de crear esta nueva categoría de peso fue motivada por la necesidad de crear una división para albergar a una gran cantidad de boxeadores que se encontraban entre las 200 y las 220 lbs. DAZN rebaja el costo del PPV de Joshua/Wilder La Convención de la AMB comenzó esta semana en Orlando, Florida Like this: Like Loading...

