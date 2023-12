DAZN rebaja el costo del PPV de Joshua/Wilder Una sorpresa un tanto agradable para el evento “Day of Reckoning” de DAZN el 23 de diciembre con Anthony Joshua y Deontay Wilder en peleas separadas desde Riad, Arabia Saudita. En lugar del precio PPV de $ 74,99, que se ha vuelto muy común en estos días, el precio para los suscriptores de DAZN será de $ 39,99. La cartelera completa:

Anthony Joshua contra Otto Wallin (peso pesado)

Deontay Wilder contra Joseph Parker (peso pesado)

Daniel Dubois contra Jarrell Miller (peso pesado)

Dmitry Bivol contra Lyndon Arthur (peso semipesado)

Jai Opetaia contra Ellis Zorro (peso crucero)

Arslanbek Makhmudov contra Agit Kabayel (peso pesado)

Frank Sanchez contra Junior Fa (peso pesado)

