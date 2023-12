Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un 2023 exitoso para el WBC Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Regreso de San Francisco, donde fui testigo de una increíble demostración de brillantez de nuestro ahora campeón de peso superligero Devin Haney, quien dominó por completo al dos veces campeón, Regis Prograis.

Haney, invicto en 31 peleas, se sumó a la lista de popularidad libra por libra y seguramente estará en la terna de Boxeador del Año, al lograr tremendas victorias sobre Vasyl Lomachenko y Prograis en este 2023. Este año estuvo lleno de éxitos para nuestro querido Consejo Mundial de Boxeo. Hagamos un recorrido por lo que ha logrado este maravilloso proceso. En enero dedicamos unos días a reunirnos y realizar la planificación estratégica, y así presentar el plan de trabajo con objetivos y metas medibles. El día 16 celebramos una misa en el santuario de Guadalupe, para conmemorar el noveno aniversario de la muerte de mi padre, Don José Sulaimán, y contamos con la presencia de mucha gente de la familia del boxeo, quienes nos acompañaron desde el primer día con amor y amistad inquebrantable. Lamentablemente no pude estar presente en la misa, ya que tuve que viajar a Nueva York para asistir a una audiencia ante el Tribunal de Arbitraje, por un caso presentado por un boxeador. Lo increíble fue que estábamos todos presentes, mientras que la parte acusadora… ¡No asistió, y declaró por zoom! Una increíble y lamentable falta de respeto al proceso. Febrero fue el mes que comenzó con viajes aparentemente interminables alrededor del mundo. Partí a Tailandia para estar presente en el festival WBC-Amazing Muay Thai, en Hua Hin, donde se reunió el mundo de este deporte. El Récord Guinness se logró por la clase de wai kru más grande, en la que casi cinco mil personas se reunieron para realizar esta danza tradicional, que es un espectáculo maravilloso, que muestra un antiguo ritual. Además, se realizaron grandes combates entre luchadores de 30 países, y tuve el gran honor de reunirme con el Primer Ministro de la nación con la eterna sonrisa. Febrero continuó con una gira por Medio Oriente, que comencé en Arabia Saudita, donde presencié la principal pelea entre el rey de las redes sociales, Jake Paul, quien, por fin, cristalizó su sueño de ser reconocido como un verdadero boxeador, por frente a Tommy Furia. En la misma cartelera tuvo lugar una tremenda pelea por el título, Badou Jack ganó dramáticamente el título de peso crucero del WBC, al noquear al campeón Ilunga Makabu en el décimo asalto. Desde Riad asistí a la Cumbre Empresarial de Líderes Deportivos en el Circuito Yas Marina en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Visité Kuwait, Abu Dhabi y mi última parada fue en Qatar, donde se llevaron a cabo una variedad de reuniones y eventos importantes en compañía de Fahad AlThani, quien es el primer boxeador profesional de su país y ahora dirige la administración de nuestro deporte. Durante el mes de abril, la oficina del WBC trabajó diligentemente para apoyar a los promotores trayendo a México el primer Mega evento en más de 20 años como lo sería Canelo frente a John Ryder en el estadio Akron de Guadalajara el cual se agotó con más de 50 mil aficionados. Se presentó el flamante cinturón conmemorativo Puebla-Jalisco, que muestra la belleza de las culturas de estos dos estados. Mayo fue un mes muy importante para nuestra organización, además de que Canelo defendió exitosamente sus títulos en Guadalajara, la Pelea fue reconocida oficialmente como “Pelea por la Paz” bajo el auspicio del programa BoxVal del WBC de la Fundación Papa Francisco. En ese mismo mes, nuestra organización celebró el 60 aniversario de su fundación en una memorable gala en el tradicional Restaurante Arroyo con la asistencia de personalidades miembros del WBC de todos los deportes y campeones de todo el mundo entre ellos Evander Holyfield, Roberto Durán, Devin Haney, Chávez y muchos más. SABÍAS…? Evander Holyfield fue el primer campeón mundial de peso crucero, quien luego ganó el título mundial en la división de peso pesado. Además Evander es el único boxeador que recuperó el título de peso pesado en cuatro ocasiones diferentes. Olegsander Usyk ahora se une a él como ex campeón de peso crucero y actual campeón mundial de peso pesado. Agradezco sus comentarios en [email protected] Día 1 de la 102ª Convención de la AMB DAZN rebaja el costo del PPV de Joshua/Wilder Like this: Like Loading...

