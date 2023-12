Día 1 de la 102ª Convención de la AMB La 102 edición de la Convención de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) inició este martes con la Asamblea General, primera actividad oficial realizada en el Hotel Caribe Royale de Orlando, Florida. Con la presencia del presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, toda la directiva de la AMB se reunió para recibir a los cientos de invitados e iniciar las discusiones. Mendoza inició con un reconocimiento a la ciudad de Orlando y el crecimiento que ha tenido últimamente en el boxeo. Dio la bienvenida a los presentes y ofreció palabras de agradecimiento a los asistentes. Mendoza destacó el desarrollo sistemático del boxeo y el crecimiento de peleadores de diferentes regiones, y habló sobre el programa Futuros Campeones de la AMB, una herramienta que busca brindar oportunidades a peleadores jóvenes de diferentes países a través de eventos mensuales en Venezuela, Colombia, Panamá, Andorra y Argentina. Otro punto importante fue la actividad regional. Se dio un resumen de la actividad de cada región con el número de peleas realizadas y la situación del boxeo en Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. El director del comité de jueces y árbitros, Luis Pabón, habló sobre algunos detalles del reglamento, especialmente el puntaje. Señaló que el margen máximo que un juez puede anotar en un round es 10-7, pero que en el caso de que se le resten puntos a un peleador se podría bajar a 10-5 para ser más justo en estas situaciones. Por otro lado, mostró parte del nuevo sistema de ranking que la AMB quiere implementar en un futuro próximo. Es una nueva forma de calificar a los boxeadores, en una combinación de elementos cualitativos y cuantitativos que se probarán próximamente y se brindarán más detalles en los próximos meses. La Asamblea fue la primera reunión de esta convención, que se extenderá hasta el jueves. Entrevista con Jaime Munguía Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un 2023 exitoso para el WBC Like this: Like Loading...

