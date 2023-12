La Convención de la AMB comenzó esta semana en Orlando, Florida Esta semana los ojos del boxeo estarán puestos en Orlando, Florida, con la 102ª Convención de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el Hotel Caribe Royale. El pasado viernes se celebró el KO a las Drogas de la AMB, la primera actividad oficial de esta convención, que continuará el martes con las primeras reuniones y ceremonias, que se extenderán hasta el jueves. Además del tema central de inclusión, se desarrollarán puntos desde el punto de vista médico y de seguridad de los peleadores, mientras se realizará la habitual reunión del comité de campeonatos, en la que se harán varios anuncios y, por supuesto, Por supuesto, el seminario de jueces y árbitros. Tishchenko es el primer campeón de peso puente de la AMB Shindo, ex campeona del WBC, se convierte en hombre y pierde en pelea semioficial masculina Like this: Like Loading...

