Shindo, ex campeona del WBC, se convierte en hombre y pierde en pelea semioficial masculina Por Joe Koizumi La ex campeona de peso mosca del WBC, Go Shindo (16-4, 11 KOs) se convirtió en hombre en 2017 y esta vez regresó como boxeador masculino en una pelea de prueba semioficial el domingo en Osaka, Japón. Shindo, sin embargo, perdió ante Katsuyuki Ishibashi (2-2-1, 0KOs) por decisión unánime (todos 29-27) en tres asaltos de peso gallo durante tres minutos. Shindo, de 36 años, lució tan inteligente como antes, ganó la primera ronda, pero aparentemente perdió la segunda. En la tercera y última sesión, Shindo lideró agresivamente su camino hacia la victoria, pero recibió un gancho de izquierda y cayó al suelo. Shindo se levantó rápidamente, pero obviamente perdió un round 10-8. Tsuyoshi Yasukochi de JBC dijo: “Shindo dio un paso adelante para obtener una licencia como boxeador masculino y JBC deberá considerar otorgarle una licencia”. No fue una pelea oficial, por lo que el resultado de victorias y derrotas no se registró oficialmente, pero se anotó experimentalmente como una pelea de prueba. Promotor: Promociones Green Tsuda. La Convención de la AMB comenzó esta semana en Orlando, Florida Excampeón del WBC, Magsayo vence a Avelar en California Like this: Like Loading...

