Thompson vence al ex campeón Uzcategui En su debut en el peso súper mediano, el ex peso semipesado Lionell “Lonnie B” Thompson (22-5, 12 KOs) ganó una decisión unánime de diez rounds sobre el ex campeón mundial de la FIB y el favorito 10: 1 José “Bolivita” Uzcategui (29-4, 24 KOs) el sábado por la noche en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia. Thompson envió a la lona a Uzcategui con un derecho directo al final del primer round. A Thompson se le dedujo un punto en el cuarto round. Uzcategui ejerció presión pero también fue golpeado limpiamente con bastante frecuencia por Thompson. Las puntuaciones fueron 95-94, 96-92, 96-92. Leo detiene a Juárez en eliminadotoria de las 122 libras de la FIB en Atlanta

