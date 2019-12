Mauricio Sulaiman: Un recuento a lo mejor del año 2019 Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México Está por terminar un año más, y así como todo en la vida, se cierra un ciclo, y pronto dará inicio al siguiente. Tras un gran año en el boxeo, igualmente 2020 pudiera ser uno muy especial para nuestro deporte. La división del peso completo ha regresado al interés mundial, el campeón mundial de CMB, Deontay Wilder es el máximo representante con un récord invicto de 43 combates, 41 ganados por nocaut; el mexicano Saúl Canelo Álvarez buscará mantener su lugar como el mejor del mundo. La división del peso welter tiene grandes boxeadores que pudieran dar épicas batallas durante este año: Errol Spence Jr., Manny Pacquiao, Danny García y Shawn Porter, entre otros. El boxeo femenil es una realidad, y se están realizando grandes peleas alrededor del mundo. Este próximo año es también de Juegos Olímpicos, y en nuestro deporte existe esa gran preocupación por que se dé entrada a boxeadores profesionales a competir en Tokio. Y como cierre de 2019 quisiera compartir lo más destacado en tres rubros, dentro del ring, fuera del mismo y la plataforma global. Top 10 en el ring: 1. Los nocauts de un solo golpe de Deontay Wilder. 2. Canelo conquistó el título de peso semicompleto. 3. Errol Spence Jr. vs. Shawn Porter, pelea sensacional. 4. Vasyl Lomachenko conquistó el cinturón verde y oro. 5. Cecilia Breakhus, en la defensa del título 25. 6. David Benavidez recuperó su campeonato. 7. Finales de World Boxing Super Series (WBSS). 8. Ryan García entró al escenario mundial. 9. Victoria de unificación de José Carlos Ramírez. 10. La coronación de Julio César Martínez. Top 10 fuera del ring: 1. La Convención de Cancún con la presencia de 1650 participantes. 2. La recuperación de la salud de Adonis Stevenson. 3. La Gala Hublot recaudó 1.2 millones de dólares para el Fondo José Sulaimán. 4. Los cinturones mayas conmemorativos. 5. La repetición instantánea usada en Inglaterra durante la pelea de Charlie Edwards vs. Julio César Martínez. 6. Errol Spence Jr., milagrosa supervivencia. 7. Creación del concepto de campeón franquicia. 8. Don King y Bob Arum compartieron escenario en Cancún. 9. El presidente de la OMB, Paco Valcárcel, y el presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, firman la unidad en la Convención del WBC. 10. Hay un grupo de trabajo de boxeo seguro. Top 10 de plataforma global: 1. Dos encuentros con el Papa Francisco. 2. Reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 3. Visita al gobernador de Texas, Gregg Abbott. 4. Cita con el Embajador de EU y la conferencia con la DEA. 5. Carlos Santana, campeón de la música. 6. Alfredo Harp Helú, monarca de altruismo. 7. Programa de Boxeo de EU y Bert Sugar Amateur. 8. Gala de 100 Puntos de Luz con Don King y el ex presidente, Bill Clinton. 9. Asistencia al Festival dello Sport, en Italia. 10. Artur Beterbiev presentó el cinturón del WBC al presidente de Chechenia, Ramzán Ajmátovich Kadýrov. ¿SABÍAS QUE…? México cierra 2019 con una gran cantidad y calidad de campeones de nuestro país dentro del Consejo Mundial de Boxeo. David Benavidez (Supermedio). Canelo Álvarez (Medio). Alacrán Berchelt (Superpluma). Rey Vargas (Supergallo). Gallo Estrada (Supermosca). Julio César Martínez (Mosca). Yamileth Mercado (Supergallo). Mariana Juárez (Gallo). Guadalupe Martínez (Supermosca). Ibeth Zamora (Mosca). Yessenia Gómez (Minimosca). ANÉCDOTA DE HOY El pasado 24 de diciembre estuvo muy presente mi papá en nuestra cena navideña. Era su momento especial del año. Nos reunía a todos junto al árbol y contaba la verdadera historia de Santa Claus, detallando como en realidad eran cuatro Reyes Magos los que iban hacia Belén, pero en el trayecto, uno de ellos, se quedó a ayudar a todos, quienes en el camino tenían padecimientos; ese era Santa Claus. Así nos pedía a los hijos y nietos que fuéramos por la vida, siempre buscando hacer el bien, servir a los demás y nunca esperar nada a cambio. Recordamos cómo ese 24 de diciembre de 2013, en una sala del hospital UCLA, don José nos contó por última vez la historia de Santa Claus. POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB Thompson vence al ex campeón Uzcategui

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.