AMB escoge al Panameño Padilla como Referee del año 2019 Por.Gabriel F. Cordero El panameño Gustavo Padilla fue escogido como el referee del Año 2019 por la Asociación Mundial de Boxeo luego de ser electo ganador en una votación del comité de oficiales de este organismo mundial. Padilla estuvo en el ring alrededor del mundo en diez peleas incluyendo los campeonato mundial entre Can Xu vs Shun Kubo el 26 de mayo en Fuzhou, China y el 15 de noviembre el supercampeonato mundial crucero entre Arsen Goulamirian y Kane Watts en Paris, Francia. Padilla participo de peleas de campeonato regionales como Fedelatin y Fedebol ademas de un campeonato Internacional en países como: Colombia, México, República Dominicana y Panamá . En 2018 llegó a la cifra de 100 combates de título mundial como oficial del ring en sus funciones de juez y referee. Padilla es el actual secretario ejecutivo de la AMB y ha participado de los ratings de la AMB ademas de la constante evaluación y desarrollo de los oficiales del ring de ese organismo. . Feliz Cumpleaños a Mauricio Sulaiman Mauricio Sulaiman: Un recuento a lo mejor del año 2019

