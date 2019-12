Feliz Cumpleaños a Mauricio Sulaiman Por.Gabriel F. Cordero Este lunes 30 de enero cumple años el carismático y proactivo presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Mauricio esta al frente del WBC desde el 11 de febrero de 2014 tras el fallecimiento del histórico y legendario líder deportivo Don Jose Sulaiman , un hombre que dedicó su vida al desarrollo del boxeo y a la protección del boxeador. Mauricio ha mantenido un ritmo constante de cambios y actividades durante 5 años de forma dinámica y responsable con una integración especial del boxeo con la sociedad, los medios de comunicación, el mundo deportivo, organizaciones, fundaciones , universidades, presidentes y atletas en general. De forma similar al legendario Don Jose, Mauricio ha sabido mantener la constante comunicación con la prensa y ha mantenido el sensible sentido humano que identifica al Consejo Mundial de Boxeo lo que lo ha colocado como un buen líder, amable, humanitario que se entrega los siete días a la semana para dirigir, proteger y desarrollar al Consejo Mundial de Boxeo lo que incluso puso en peligro su vida en un inolvidable difícil momento dentro de estos últimos 5 años. Desde aquel triste 16 de enero de 2014 con el fallecimiento de Don Jose Sulaiman, ha sido Mauricio el encargado de defender de forma constante y con una entrega total el mundo del boxeo en todos los continentes con énfasis en el boxeo seguro , mejorar la vida del boxeador, controles de dopaje, control del peso y sancionar los mejores combates de campeonato mundial en beneficio y mas que un líder se ha convertido en el principal defensor y activista del boxeo en el mundo Mauricio Sulaiman, Felicidades por esta nueva etapa de vida. AMB escoge al Panameño Padilla como Referee del año 2019

