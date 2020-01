Fallece Ex campeon PR Carlos Sugar De Leon Por. Gabriel F. Cordero El ex campeón mundial Puertorriqueño Carlos “Sugar” de León falleció la madrugada de este miércoles 1 de enero en su residencia en Buffalo, Nueva York, a la edad de 60 año tras sufrir un paro cardíaco. Conquistó el campeonato mundial crucero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) por primera vez en 1980 y fue campeón mundial crucero en cuatro ocasiones en Se conoció que De Leon tenia varias condiciones fuertes que afectaban su salud entre ellas la diabetes, alta presión y el colesterol. Segun los familiares tenia una fuerte depresión y prefería no tomar sus medicamentos. De Leon nació en Rio Piedras, Puerto Rico y era el mayor de una familia de siete hermanos y comenzó a boxear a los ocho años y a los 16 años debuto como boxeador profesional. Fue un joven con mucha responsabilidad pues debió representar la figura de un padre para ayudar a su madre. Sugar de León se convirtió en campeón del mundo por primera vez el 25 de noviembre de 1980 cuando venció al estadounidense Marvin Camel por decisión mayoritaria en recordado combate celebrado en el Superdome de Nueva Orleans. Se enfrento a Alvaro Yaqui Lopez, Leon Spinks, Evander Holyfield, Jhonny Nelson, Corrie Sandres, Brian Nelsen, Sammy Reeson y ST Gordon entre otros . Poco después De León volvió a reinar en la misma división al pelear por el cetro vacante del CMB y derrotar en mayo de 1989 a Sammy Reeson por nocaut técnico en nueve asaltos. Un año después, en julio de 1990 fue destronado por el italiano Massimiliano Durán. Realizo 16 peleas de campeonato mundial pero no es miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York. ““Fue un tipo que aun siendo campeón mundial, nunca cambió ni se olvidó de su gente.Nunca gozó de los millones de dólares porque confió en personas que a la hora de la verdad negociaron contratos fructíferos para ellos, pero no para mi hermano. Los beneficios fueron más para los manejadores y promotores. Las decisiones las tomó por necesidades para mantener a su familia”, recordó el hermano del púgil, a la vez que hizo un llamado para que devuelvan los cinturones que obtuvo durante su carrera dijo su hermano Juan De Leon a los medios. Feliz Cumpleaños a Mauricio Sulaiman

