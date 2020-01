Recuerdan a Alberto Reyes en Ciudad de México Por.Gabriel F. Cordero Foto: Alma Montiel El 2 de enero de 2019 el mundo del boxeo perdía a uno de sus miembros principales, El Mexicano Alberto Eduardo Reyes Pérez fallecia en la ciudad de Mexico. Respetado, reservado y de mucho carisma era el encargado de mantener la leyenda de la marca de Guantes Cleto Reyes, cuya creación como producto fue de su padre, Don Cleto Reyes. En la actualidad sus hijas Elizabeth y Malena junto a su hijo Alberto Jr., son los responsables de mantener la confección, distribución y venta de los guantes de los campeones. Con diversas actividades este 2 de enero de 2020 se ha recordado el aporte de Don Alberto al boxeo mundial y su nombre estará por siempre en la memoria de la familia del boxeo en todo el mundo. Morales: Munguia esta más rápido y más fuerte en el peso mediano Fallece Ex campeon PR Carlos Sugar De Leon

