Morales: Munguia esta más rápido y más fuerte en el peso mediano El ex campeón de peso mediano de la OMB jr Jaime Munguia (34-0, 27 KOs) regresa contra Gary “Spike” O’Sullivan (30-3, 21 KOs) el 11 de enero en el Alamodome en San Antonio, Texas. ”Pelear en el peso mediano hace que Jaime se vea más suelto en el ring, más rápido y al mismo tiempo más fuerte. Luchará con su peso natural “, dice el entrenador Erik” Terrible “Morales. “Munguia es un boxeador que madurará tanto individualmente como boxeador. Tiene 22 años y todavía tiene mucho que dar y aprender, a pesar de que ya ha sido campeón mundial. Tiene ese talento natural, pero al mismo tiempo recibe rápidamente las instrucciones y consejos que le damos, y tenemos mucha fe en que logrará su segundo campeonato mundial en el peso mediano “. Recuerdan a Alberto Reyes en Ciudad de México

