JC Martinez regresará rápidamente al ring El campeón de peso mosca del WBC, Julio César Martínez (15-1, 12 KOs) hará la primera defensa de su título mundial contra Jay Harris (17-0, 9 KOs) en el evento de Mikey Garcia vs.Jessie Vargas del 29 de febrero. en el Ford Center at The Star en Frisco, Texas, vive en DAZN en los EE. UU. y en Sky Sports en el Reino Unido. Martínez regresa al ring solo dos meses después de ganar el cinturón vacante en diciembre. “Estoy muy feliz de volver a pelear tan pronto, especialmente en un espectáculo tan grande en Frisco”, dijo Martínez. “Fue un momento especial para convertirme en campeón mundial, pero ahora debo continuar trabajando duro y defender mi título con honor para mi pueblo de México”. Morales: Munguia esta más rápido y más fuerte en el peso mediano

