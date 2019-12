Leo detiene a Juárez en eliminadotoria de las 122 libras de la FIB en Atlanta El invicto IBF # 9 súper gallo Angelo Leo (19-0, 9 KOs) ganó de forma impresionante por KO en el undécimo round sobre el ex retador al título mundial y # 4 César “Corazón” Juárez (25-8, 19 KOs) en una eliminatoria del título mundial de la FIB el sábado por la noche en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia. Leo derribó a Juárez dos veces en el sexto round pero Juárez logró salir del peligro. Leo dejó caer a Juárez nuevamente en el round once y la pelea se detuvo. El tiempo era de 1:12. En un choque entre los superligeros invictos, Malik Hawkins (18-0, 11 KOs) salió victorioso en el quinto round cuando Darwin Price (16-1, 9 KOs) pareció romperse una rodilla. El tiempo era 1:18. Buena pelea mientras duró. El peso semipesado Ahmed Elbiali (20-1, 17 KOs) logro un triunfo en seis rounds sobre el veterano de 38 años Brian Vera (26-16, 16 KOs). Buena acción bidireccional con Elbiali sacando lo mejor de sí, golpeando a Vera para terminarlo. El invicto peso ligero Jackson Martínez (19-0, 7 KOs) detuvo a Yardley Cruz (26-15, 16 KOs) en el segundo round. Thompson vence al ex campeón Uzcategui Goulamirian vence a Bejenaru y retiene el cinturón de crucero de la AMB

