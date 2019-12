Goulamirian vence a Bejenaru y retiene el cinturón de crucero de la AMB Fotos: Sumio Yamada El súper campeón de peso crucero de la AMB Arsen Goulamirian (26-0, 18 KOs) vencio mediante un TKO en el noveno round sobre el invicto Constantin Bejenaru (14-1, 4 KOs) el sábado por la noche en el Palais des Sports en Marsella, Francia.



El Bejenaru más pequeño y rápido venció continuamente a Goulamirian al golpe mientras Goulamirian buscó el gran golpe. Después de haber sido superado durante gran parte de la pelea, Goulamirian finalmente dejó caer a Bejenaru con un gancho izquierdo corto en la ronda nueve. Bejenaru sobrevivió a un feroz bombardeo de seguimiento goulamiriano para terminar la ronda, pero terminó y la pelea se detuvo en la esquina. Leo detiene a Juárez en eliminadotoria de las 122 libras de la FIB en Atlanta González derrota a Ishida en el eliminatoria de las 115 libras de la FIB en Japón

