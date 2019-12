González derrota a Ishida en el eliminatoria de las 115 libras de la FIB en Japón Por Joe Koizumi El dos veces retador mundial, el agresivo mexicano Israel González (25-3, 11 KOs) consiguió una importante victoria en la eliminatoria de peso supermosca de la FIB para decidir el retador obligatorio cuando derrotó al clasificado FIB # 5 Sho Ishida (28-2, 15 KOs) por una decisión dividida pero bien recibida (116-112, 115-113 para González, 112-116 para Ishida) en doce rondas unánimes el sábado en Osaka, Japón. González no logró ganar los cinturones mundiales, perdiendo ante el gobernante de la FIB Jerwin Ancajas en febrero de 2018 y ante Khalid Yafai en noviembre de 2018, mientras que Ishida tampoco logró ganar el cinturón de la AMB de Khalid Yafai en octubre de 2017. González fue un agresor desde el principio, golpeando al larguirucho Ishida con golpes más pesados ​​y efectivos, acumulando puntos constantemente. Ishida, cinco años mayor que él a los 28 años, intentó una represalia tardía, pero no pudo superar déficits obvios en puntos en rondas anteriores. González dijo: “Deseo vengar mi derrota anterior de Jerwin Ancajas. Ishida era un oponente mucho mejor y más fuerte de lo que esperaba “. Goulamirian vence a Bejenaru y retiene el cinturón de crucero de la AMB Resultados desde Nicaragua

