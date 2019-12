Resultados desde Nicaragua WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osuna) continuaron su carrera de eventos mensuales el viernes por la noche con su final de fin de año. El evento principal de peso gallo vio regresar al favorito local y ex retador al título mundial Kevyn Lara (25-2-1, 9 KOs) con una victoria por decisión unánime sobre el compatriota José Ríos (15-6-1, 6 KOs). Esta fue la primera pelea para Lara en casi un año. A pesar del despido, Lara parecía muy fuerte lanzando un alto volumen de golpes mixtos y consiguió algunas rondas necesarias. El talentoso prospecto súper mosca Winston Guerrero (9-0, 6 KOs) derrotó a Harvy Calero (6-6-2, 1 KO) en la sexta y última ronda. Un disparo al cuerpo de Guerrero vio a Calero contado por el árbitro que rechazó el combate. Esta era la primera vez que Calero había sido detenido como profesional. Esta fue una revancha de abril pasado donde Guerrero derrotó a Calero por decisión mayoritaria. Completando la tarjeta: Marcio Soza (19-6-2, 1 KO) UD Roberto Corea (9-16-4, 1 KO) 6 rds pluma Kevin Trana (8-2-2, 5 KOs) TK0 3 Reynaldo Moreno (2-9, 1 KO) 6 rds superpeso Nolberto Casco TKO 1 (2-0, 2 KO) vs Josue Omier (1-1, 0 KOs) 4 rds pesos medios Emmanuel Dávila (1-0, 1 KO) TKO 2 Lesther Rodriguez (0-1, 0 KOs) 4rds pesos medianos junior Reyneris Gutiérrez (4-0, 1 KO) UD Saydin García (2-2, 0 KOs) 4 rds ligeros Bryan Jiménez (1-0, 0 KOs) UD Wilton Rizo (1-2, 0 KOs) 4 rds superligeros El sitio del evento fue el Nuevo Gimnasio Nicarao, en Managua, Nicaragua y se muestra en la página de Facebook de Nica Boxing. Wilder y Fury comentan sobre la revancha

