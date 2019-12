Wilder y Fury comentan sobre la revancha El campeón de peso pesado del WBC, Deontay Wilder y el invicto ex campeón Tyson Fury comentan sobre su revancha de PPV el 22 de febrero en Las Vegas que se anunció oficialmente hoy. Deontay Wilder: “Estoy feliz y estoy emocionado de que la revancha finalmente esté sucediendo. Quiero darles a los fanáticos lo que quieren ver. Lo he estado haciendo en mis últimas tres salidas: Fury, Breazeale y Ortiz. Han sido eventos espectaculares, desde mis anillas en las que reúno toda la energía de la gente, hasta los uniformes que uso para ayudar a difundir esa energía. Luego les doy lo que todos buscan: los nocauts, y mis nocauts han sido increíbles. Me probé la primera vez y estoy listo para hacerlo de nuevo. Fue una pelea muy controvertida. Prometo a mis fanáticos que no habrá controversia con este. Voy a terminarlo “. Tyson Fury: “No hay más agacharse y zambullirse. La fecha ha sido establecida, y el ‘Escuadrón de Bombas’ está a punto de detonarse de manera segura y el verdadero campeón es coronado mientras el mundo observa la pelea más esperada en años. Este es un asunto pendiente para mí, pero cuando llegue el 22 de febrero, este dosificador finalmente obtendrá lo que le espera, ¡y no puedo esperar! Resultados desde Nicaragua Revancha de Wilder-Fury anunciada oficialmente

