Teofimo: Todos saben que gané esa noche. “Helluva fighter, pero gané esta noche, hombre. Todo el mundo lo sabe ”, declaró el ex campeón indiscutido de peso ligero Teofimo López luego de ser destronado por George Kambosos el sábado por la noche. “El árbitro levantó mi mano. Gané esta noche. No me importa lo que digan los demás, yo. Gané esta noche. Al final del día que he estado aquí, lo he hecho. Quiero agradecer a Dios. Quiero agradecer a todos los que vinieron esta noche. Mirar. No soy un mal perdedor. Tomo mis victorias, puedo asumir mis pérdidas. Soy un verdadero campeón. Yo salí de aquí. Hice lo que tenía que hacer, salí e hice mi mejor esfuerzo. No me importa lo que digan los demás. Soy tan real como ellos vienen. Este es el hombre de ‘la toma de posesión’. No nos detenemos. Seguimos viniendo. Yo. Te quiero todo. Gané esta pelea. “¿Sabes qué hombre? Sé lo que es. Sé cómo trabaja esta gente. El árbitro sabía que gané esta noche. Todos sabían que gané esta noche y estoy agradecido… No creo que haya sido una pelea cerrada en absoluto. ¡Al final, lo anoté 10-2! ” Fulton venció a Figueroa en una guerra de unificación

