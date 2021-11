Benavidez, Lemieux y Jermall Charlo en la búsqueda del título interino supermedio del WBC Por Boxing Bob Newman En la reciente convención del WBC en la Ciudad de México, se anunció que el campeón indiscutible de peso súper mediano Saúl “Canelo” Álvarez subiría dos divisiones de peso para desafiar al campeón de peso crucero del WBC, Ilunga Makabu, en una pelea histórica. Esto provocó otro movimiento: permitir una pelea interina por el título súper mediano del WBC entre el retador obligatorio del CMB y el ex dos veces campeón del WBC, David Benavidez y, probablemente, el segundo clasificado David Lemieux. Aunque Lemieux no fue nombrado específicamente por la junta directiva del WBC, parecía lógico debido a su clasificación número 2. Fuentes cercanas a esta situación aseguran que Sampson Lewkowicz, promotor de Benavidez y Camille Estephan, promotor de Lemieux, han llegado a un punto muerto a estas alturas de sus negociaciones, para hacer el partido. Lewkowicz está buscando comenzar las conversaciones con el actual campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo, de quien se rumorea que ascenderá en un esfuerzo por ingresar al “Sorteo Canelo”. Lewkowicz cree que esta podría ser una ruta más fácil, ya que es una promoción “interna”. Más por venir a medida que se desarrolle esta historia. Khan-Brook finalmente el 19 de febrero en Manchester Teofimo: Todos saben que gané esa noche.

