Khan-Brook finalmente el 19 de febrero en Manchester Los amargos rivales Amir Khan y Kell Brook finalmente ingresarán al ring el 19 de febrero para enfrentarse en uno de los encuentros más esperados en la historia del boxeo británico. BOXXER y Sky Sports anunciarán formalmente la pelea en una conferencia de prensa en Londres esta tarde, con la noticia preparada para deleitar a los fanáticos del boxeo que han clamado por ver a los dos antagonistas luchar durante casi una década. El tan esperado encuentro tendrá lugar en el AO Arena de Manchester. “Khan y Brook son íconos del deporte en Gran Bretaña y este será un encuentro icónico. Su rivalidad se ha mantenido a fuego lento durante años, siguen siendo, con mucho, los mejores pesos welter del país y los ojos del mundo estarán puestos en ellos cuando se enfrenten en febrero para finalmente resolver la cuestión de cuál de ellos es el mejor hombre ”, dijo. Ben Shalom, fundador y director ejecutivo de BOXXER. “Esta es una pelea que todo fanático del boxeo ha querido ver durante años. Es la pelea más grande en el boxeo británico en este momento fuera de Anthony Joshua contra Tyson Fury y estamos encantados de poder ofrecer este choque que definió el legado en vivo y exclusivamente en Sky Sports Box Office “. Conferencia de prensa de Khan-Brook desde Londres Benavidez, Lemieux y Jermall Charlo en la búsqueda del título interino supermedio del WBC

