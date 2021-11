Conferencia de prensa de Khan-Brook desde Londres El tan esperado enfrentamiento entre los destacados británicos de peso welter Amir Khan y Kell Brook se anunció formalmente en una conferencia de prensa en Londres hoy. La pelea tendrá lugar el sábado 19 de febrero en el AO Arena Manchester y se transmitirá en vivo y exclusivamente en el Reino Unido en Sky Sports Box Office. Khan y Brook se encontraron hoy cara a cara cuando se enfrentaron tras la abarrotada conferencia de prensa. “Nunca me has reconocido. Te escuché decir ‘¿Quién es Kell Brook?’ Sé que sabes quién soy. No puedo querer excitarte. Te voy a jubilar “.

-Kell Brook “Estoy bajando niveles. La gente quiere ver esta pelea, la gente quiere verme darle un puñetazo en la cara. Es hora de ponerlo en su lugar y, con suerte, pasar a cosas más grandes y mejores “.

-Amir Khan Kell Brook: Estoy encantado de que los fanáticos vean esta pelea lo que han querido ver durante años. El 19 de febrero en Manchester es cuando Amir Khan llegará a la cubierta por última vez. Ha sido tan frustrante para mí que he querido esto durante muchos años. Nunca me ha respetado, nunca me ha reconocido, siempre se ha escapado y ahora, en esta parte de su carrera, no hay otro lugar para correr, así que ahora quiere pelear. Amir Khan: Nunca he huido de Kell, nunca lo necesité. Mi logro en el deporte habla por sí solo. Estamos aquí ahora, no tiene sentido llorar por el pasado. En el pasado, no creo que se mereciera la pelea, ahora ha llegado a un punto en el que estoy esperando para darle un gran golpe … en la cara. Toda esa gran charla que ha estado haciendo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, el 19 de febrero veremos qué puede hacer y cómo respaldar esas palabras. Estoy bajando de nivel, tomando esta pelea. He luchado contra los mejores del mundo. Conquisté América. Para darles esta pelea a los fanáticos británicos, estoy bajando de nivel. La gente quiere ver esta pelea, la gente quiere verme darle un puñetazo en la cara. Es hora de ponerlo en su lugar y, con suerte, pasar a cosas más grandes y mejores. Esta es la pelea más grande en Gran Bretaña aparte de AJ y Fury. Se habla de ello en todas partes, la gente quiere ver esa pelea y decidí que deberíamos hacer esa pelea. Pongamos los guantes y arreglemos. Lo respeto como un luchador, cualquiera que entre en ese círculo cuadrado al que respeto, pero esta pelea no durará los 12 asaltos. Kell Brook: Esta es la primera vez que lo escucho hablar sobre tener respeto por mí. Créame, después de esta pelea, si todavía puede recordar mi nombre, me respetará cuando vuelva. Sigo siendo el mejor peso welter de Gran Bretaña y se lo demostraré a todos. ¿¡Niveles por debajo !? Está en el país de los cucos. Necesita volver a creer que es una celebridad. Esta pelea es la guinda del pastel. Esta pelea es una pelea de rencor, esto es lo que quiero. Estoy harto de que la gente me pregunte sobre esta pelea. He estado con el mejor libra por libra del mundo. Esta es una pelea fácil para mí. Estás quedando inconsciente. Esta es mi primera pelea. Olvida mi legado. Voy a dejarte sin chispa, ya verás, lo estás consiguiendo. Es fácil hablar de un gran juego. Mira lo que pasa. Voy a noquearte, mirar y decir ‘Te lo dije’. ¿Niveles por debajo de ti? Estás loco. Nunca me has reconocido. Te escuché decir ‘¿Quién es Kell Brook?’ Sé que sabes quién soy. No puedo querer excitarte. Te voy a retirar. Amir Khan: Hubo grandes ofertas sobre la mesa. Dubai estaba interesado en la pelea, Arabia Saudita, pero queríamos tenerla en el Reino Unido y tener a Sky a bordo es increíble. Queríamos que fuera en vivo en el Reino Unido a una hora normal para que los fanáticos británicos pudieran verlo a una hora normal o venir a verlo a una hora normal. Y estar en el Manchester Arena, donde he tenido grandes experiencias, también es genial. Kell Brook: Veremos quién es el rey del norte. Estoy tan feliz de que esta pelea se haya hecho, lo significa todo para mí. Como dije, lo estoy tratando como si fuera mi primera pelea. Ben Shalom, Fundador y CEO de BOXXER: Creo que acabamos de ver por qué esta pelea nunca sucedió. Los últimos cinco meses han sido agotadores con ambos equipos para intentar superar la línea, pero es un sueño hecho realidad: tenemos dos íconos del deporte y los dos mejores pesos welter de este país, por mucho, creo que la gente olvídalo. Esta es una pelea masiva en la que debemos involucrarnos y solo quiero agradecer a los luchadores, porque tenían ofertas de todas partes, pero ambos querían que fuera en el Reino Unido y en el estadio de Manchester. Es algo muy, muy importante para el deporte británico y es muy importante para los aficionados. Han ganado títulos mundiales, lo han hecho todo. Pero esta pelea significó demasiado para ambos peleadores. Esto es más que títulos mundiales, esto es un legado. Adam Smith, Jefe de Desarrollo de Boxeo, Sky Sports: Este es el éxito de taquilla británico, la joya amarga que tantos fanáticos del deporte han estado esperando año tras año. No hay amor perdido, no hay certeza de quién ganará. Hay un inmenso orgullo y potencia de fuego en juego. Después de todos sus triunfos en el boxeo a lo largo de los años, esta es la pelea y la noche por las que serán recordados tanto Amir Khan como Kell Brook. El 19 de febrero en el Manchester Arena eléctrico, en vivo en Sky Sports Box Office, prepárate para una montaña rusa como encontraremos de una vez por todas si es Khan o Brook. La coronación de Ogawa calienta el corazón de Japón Khan-Brook finalmente el 19 de febrero en Manchester

