La coronación de Ogawa calienta el corazón de Japón Por Joe Koizumi La coronación de la FIB del japonés Kenichi Ogawa de 130 libras conmovió todos los corazones de nuestros aficionados. Ogawa (26-1-1-1NC, 18 KOs), de 33 años, tuvo una carrera vertiginosa y mostró una perseverancia de cuatro años causada por su desafortunada pérdida del cinturón de la FIB una vez adquirido pero luego despojado. Fue en diciembre de 2017 que el duro japonés, anteriormente un especialista en nippon-kempo (una especie de karate) en la universidad de Meiji, ganó temporalmente el cinturón ligero juvenil de la FIB vacante al superar a Tevin Farmer por una decisión dividida (116-112, 115-113, 112-116) en Las Vegas. Sin embargo, Ogawa dio positivo por Androstanedior, y Teiken Promotions negó enérgica y persistentemente su ingesta de cualquier droga prohibida al presentar muchas pruebas, pero fue en vano. La Comisión Atlética del Estado de Nevada, cuatro meses después, en abril de 2018, lo invirtió en un no contest y la FIB finalmente negó el cinturón de Ogawa y lo declaró vacante nuevamente. Lamentablemente, Kenichi recibió una multa del veinte por ciento de su bolsa y la NSAC lo suspendió durante seis meses. La Comisión de Boxeo de Japón (JBC) siguió el veredicto y también lo suspendió por un año de su pelea de Farmer. La suspensión de JBC de Ogawa terminó el 10 de diciembre de 2018. El paciente Kenichi siguió ganando a partir de entonces para mantener su alta calificación mundial, y estaba programado para enfrentar al # 1 de la FIB Shavkat Rakhimov por el cinturón vacante en Dubai, Emiratos Árabes Unidos el 20 de agosto de este año, pero fue sólo nueve días antes de que la lesión de Rakhimov detuviera lamentablemente la pelea de Dubai. Luego, fue reprogramado el 27 de noviembre, cuando Ogawa se enfrentaría a la FIB # 2 Azinga Fuzile, Sudáfrica, en cambio en el MSG debido al tratamiento prolongado de Rakhimov. El duradero Ogawa, ahora de 33 años, esperó durante mucho tiempo su oportunidad de apoderarse del campeonato de la FIB durante cuatro años desde su pelea de Farmer (que se convirtió en un no contest), y derribó a Fuzile tres veces para finalmente adquirir el cinturón por decisión unánime en su haber. El recién coronado campeón Ogawa dijo con júbilo: “Demostraré mi fuerza en cualquier parte del mundo”. Todos los periódicos deportivos de Japón se ocuparon de su impresionante coronación a lo grande el lunes. The Sports Hochi, uno de los principales periódicos deportivos aquí, informó enfáticamente de su victoria en el Madison Square Garden en la portada. ¡Ogawa, felicitaciones! Actualización de las peleas obligatorias del WBC Conferencia de prensa de Khan-Brook desde Londres

