Actualización de las peleas obligatorias del WBC El WBC ha estado trabajando con WBO, IBF y WBA para tratar de abordar temas importantes juntos, especialmente las reglas obligatorias para los campeones que tienen dos o más cinturones de campeonato. Ese es un proceso continuo entre las cuatro organizaciones. Las metas son comenzar el 2023 con un solo procedimiento para establecer combates obligatorios, y diseñar un sistema de eliminación para gestionar conjuntamente los mandatos de las organizaciones en los casos de campeones de más de una organización. La Junta de Gobernadores del WBC aprobó abordar las reglas obligatorias dentro del WBC para proteger la integridad del boxeo y brindar las mejores peleas a los fanáticos y la industria informó a los promotores, gerentes y locutores que han iniciado un proceso para establecer las peleas obligatorias. para campeones unificados e indiscutibles. Quien participe en una pelea de eliminación, eliminación semifinal o eliminación final por el privilegio del estatus obligatorio de una división, el ganador podría estar sujeto a pelear contra el oponente obligatorio de otra organización sancionadora en caso de que haya una pelea de unificación o haya un campeón unificado. en la división. Tal pelea se considerará una eliminación final, con el objetivo final de crear un contendiente obligatorio común para el campeón unificado. Se incluirá el lenguaje apropiado en todas las cartas sancionadoras para que los boxeadores participantes conozcan cómo se determinará el estatus obligatorio siempre que haya una unificación. Este nuevo concepto creará un mayor nivel de oposición con contendientes obligatorios probados, y también permitirá que los campeones unificados tengan una mayor actividad en lugar de tener que luchar contra los mandatarios de cada organización. Nadie quiere que los boxeadores pierdan sus títulos por incumplimiento de las reglas. Aquí están los fallos de la Convención del WBC durante las discusiones de piso abierto e información actualizada de los resultados después de la convención De peso pesado. Campeón: Tyson Fury. Se informó que en agosto de 2021, la Junta de Gobernadores del WBC había dictaminado que el ganador de la pelea del 9 de octubre de 2021 entre Tyson Fury y Deontay Wilder tendría 30 días a partir de esa fecha para asegurar un contrato para unificar la división de peso pesado contra El campeón WBO-IBF-WBA Oleksandr Usyk para coronar a un campeón indiscutible en la división. Si no se aseguró ninguna pelea de unificación dentro de ese tiempo, el WBC entonces (1) nombraría al Campeón Mundial Interino del WBC, Dillian Whyte, como el retador obligatorio de la división; y (2) ordenar el inicio del período de negociaciones libres para la defensa obligatoria de Champion’s Fury de su título contra Whyte. Dillian Whyte presentó una queja conforme a las Reglas y Reglamentos del WBC contra el WBC, que ahora se encuentra en arbitraje ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS). A la luz del arbitraje pendiente, el WBC no está haciendo ningún pronunciamiento en este momento y proporcionará información una vez que sea apropiado. Bridgerweight. Campeón: Oscar Rivas El primer campeón Oscar Rivas debe cumplir dos mandatos, el primero contra el contendiente obligatorio, el Campeón de Plata Evgeny Romanov, por lo que el CMB ordenará el inicio del período de negociaciones libres. El WBC también ordenará una pelea eliminatoria final en la que participará el campeón internacional del WBC, Lukasz Rozanski. Peso crucero. Campeón: Ilunga Makabu Ilunga Makabu tiene la próxima pelea obligatoria contra el Campeón de Plata Thabiso Mchunu. La fecha que se informó para esa pelea es el 29 de enero de 2022 en Ohio, EE. UU. Alexei Papin es el segundo retador obligatorio. Noel Gevor luchará por el Campeonato de Plata del CMB en 2022. * VEA TAMBIÉN LA DIVISIÓN DE SUPER MEDIO PESO, YA QUE HAY INFORMACIÓN RELATIVA A CRUISERWEIGHT Peso semipesado. Campeón: Artur Beterbiev. Está previsto que el campeón Beterbiev haga su defensa obligatoria contra Marcus Browne el 17 de diciembre de 2021 en Montreal. Peso súper mediano. Campeón: Saul Alvarez David Benavides iba a pelear contra José Uzcategui por la eliminación final y el privilegio de retador obligatorio. Según los informes, esa pelea fue cancelada debido al hallazgo adverso antidopaje del Sr. Uzcategui. El manager del Campeón Álvarez, Eddy Reynoso, solicitó una pelea entre el Campeón Álvarez y el Campeón Makabu en la división de peso crucero que se llevará a cabo en mayo o junio de 2022. El CMB informó al Sr. Reynoso que hay un acuerdo para una defensa del Campeonato Mundial de Peso Crucero del CMB que involucra Campeón Makabu. La Junta del WBC votó y aprobó la petición del Sr. Reynoso para que el Campeón Álvarez luche contra el ganador de la pelea Makabu v. Mchunu. Sampson Lewkowicz solicitó la oportunidad para que David Benavidez pelee por el título interino de la división si el Campeón Álvarez pelea por el título de peso crucero. Ese desarrollo potencial le quitaría la oportunidad al Sr. Benavidez de luchar por el título, por lo que una pelea por el título interino sería apropiada. La Junta del WBC votó y aprobó la petición del Sr. Lewkowicz para que Benavidez luche por el Campeonato Mundial Interino del WBC. Peso medio. Campeón: Jermall Charlo El CMB ordenó una eliminatoria final entre Jaime Mungia y Sergey Derevyanchenko. Munguia tenía un compromiso previo y Derevyachenko también. La decisión final es que Munguia pelee contra el ganador de Derevyachenko vs Carlos Adames el 5 de diciembre. Súper peso welter. Campeón: Jermell Charlo. El campeón Charlo tuvo un empate sensacional con Castaño y existe la posibilidad de una revancha, lo cual es incierto porque hay cuatro organizaciones involucradas y estamos trabajando en un compromiso de reciprocidad. Se ha confirmado que la revancha tendrá lugar en febrero de 2022. Sergio García está programado para pelear contra Sebastián Fundora el 5 de diciembre de 2021. La Junta de Gobernadores del CMB votó y aprobó la pelea García v. Fundora como eliminatoria con el ganador ante Erikson Lubin para el puesto final obligatorio. Peso welter. Campeón: Errol Spence El campeón Spence fue autorizado a pelear luego de una exitosa cirugía de retina y el WBC está esperando información específica. Se ordenó pelea de eliminación final entre Virgil Ortiz y David Avanesayn La Junta del WBC aprobó a Thulani Mbenge vs Edward Skavinskiy por el título de plata vacante y se ordenó al ganador pelear con Alexander Besputin. Debido a las restricciones de viaje recientemente impuestas desde Sudáfrica, el comité de plata del WBC aprobó a Lubkovich como oponente. Súper ligero. Campeón: Josh Taylor. El campeón Taylor hará la primera defensa de su título de la OMB contra Jack Catterall el 26 de febrero de 2022. José Zepeda es el retador obligatorio del CMB y luchará contra el ganador del 26 de febrero de 2022, el combate mencionado anteriormente. Ligero. Boxeador de franquicia: George Kambosos El CMB había recibido y concedido una solicitud de George Kambosos para reconocer al ganador de su pelea del 25 de noviembre de 2021 con el Campeón López como boxeador de franquicia. Kambosos derrotó a López en una pelea tremenda y se convirtió en el Boxeador Franquicia del WBC de la división. Devin Haney defenderá su Campeonato Mundial WBC contra el Campeón Mundial Interino Mundial WBC JoJo Diaz el 4 de diciembre de 2021. Zaur Abdullaev y Jorge Linares están programados para pelear el 26 de febrero de 2022 en Rusia. El promotor está solicitando un estatus especial para esta pelea debido a las exitosas carreras de los participantes y los altos puestos en los índices de audiencia. Se aprobó la moción para considerar esta pelea como eliminatoria de semifinales. Súper peso pluma. Campeón: Oscar Valdez Se informó a la Junta del WBC que el boxeador clasificado número 1 en la división Miguel Berchelt subirá de peso a la división de peso ligero. Se propuso un torneo entre el # 2 O’Shaquie Foster vs el # 3 Muhammadkhuja Yaqubov, como eliminatoria de semifinales. El número 4 Robson Conceicao, quien perdió por estrecho margen en septiembre ante el campeón Oscar Valdez pelearía con un oponente por determinar y ambos ganadores pelearían en una pelea de eliminación final por la posición obligatoria. Sampson Lewkowicz informó a la Junta del WBC que el 5 de diciembre de 2021, Eduardo Zurdito Ramírez peleará contra Miguel Marriaga. La Junta del WBC votó y aprobó una moción para que Ramírez v. Marriaga sea parte del proceso de eliminación de esta división. Peso pluma. Campeón Gary Russell. Gary Russel hará una defensa obligatoria de su título contra Mark Magsayo en enero o 2022. El ganador de esa pelea peleará contra Rey Vargas. Súper peso gallo. Campeón: Stephen Fulton. Figueroa luchó contra el campeón de la OMB, Stephen Fulton, el 27 de noviembre de 2021, y Fulton ganó una pelea sensacional que fue muy cerrada y disputada. El retador obligatorio de la división es Daniel Roman. Como primera acción para trabajar juntos en la creación de un sistema obligatorio para los campeones de más de una organización, el WBC y la WBO han acordado que Daniel Roman será el retador obligatorio para ambas organizaciones. Peso gallo. Campeón: Nonito Donaire. El 11 de diciembre de 2021, Champion Donaire hará una defensa obligatoria contra Reymart Gaballo. Jason Moloney y Nawapon Sor Rungvisai pelearán por el título de plata del CMB, pelea que también será eliminatoria final. Súper peso mosca. Campeón: Juan Francisco Estrada. La Junta del WBC aprobó la designación del ganador del combate entre el Campeón Estrada y Roman Chocolatito González para convertirse en Boxeador Franquicia de la división. Srisaket Sor Rungvisai y Carlos Cuadras lucharán por el título mundial vacante. Los ganadores de cada uno de esos combates se enfrentarán después. Kevin Rooney de Matchroom informó a la Junta que Matchroom tendrá una fecha para esas peleas en breve. La Junta del WBC votó y aprobó una moción para esperar la confirmación de los dos combates establecidos anteriormente y ordenar una eliminatoria entre Pedro Guevara y Fernando Martínez. Si Martínez no está de acuerdo con esa pelea, el WBC ordenará otro oponente para el Sr. Guevara. Peso mosca. Campeón: Julio Cesar Martinez El campeón Martínez peleó contra el campeón interino del CMB McWilliams Arroyo el 20 de noviembre de 2021, que terminó en un empate técnico. El campeón Martínez aún se encuentra en etapa voluntaria. El WBC abordará los próximos pasos que ordenará en la división en un futuro próximo. Peso mosca ligero. Campeón: Masamichi Yabuki El CMB ordenó una revancha entre el Campeón Yabuki y el ex campeón Kenshiro Teraji, pelea que se encuentra actualmente en el período de negociaciones libres. Peso paja. Campeón: Panya Pradabsri El campeón Pradabsri acaba de defender su título y peleará una revancha con Wanheng Menayothin. La coronación de Ogawa calienta el corazón de Japón

