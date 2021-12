Listos para el fin de semana de Haney-Diaz y Davis-Cruz Dos grandes carteleras de pelea este fin de semana, felizmente no cara a cara como el pasado sábado por la noche. El sábado por la noche en Las Vegas en DAZN, tenemos al campeón de peso ligero del CMB Devin “The Dream” Haney (26-0, 15 KOs) enfrentándose al campeón interino del CMB JoJo Diaz (32-1-1, 15 KOs). Los luchadores lo han estado haciendo en las redes sociales, por lo que se perfila como uno bueno. El domingo por la noche en Los Ángeles en Showtime PPV, Gervonta “Tank” Davis (26-0, 25 KOs) defiende contra Isaac “Pitbull” Cruz (22-1-1, 15 KOs). Haney es un favorito de 6: 1, y Davis es un gran favorito de 14: 1, sin embargo, tanto Díaz como Cruz son considerados perros vivos, por lo que estas deberían ser buenas peleas. Se espera que el indiscutible campeón de peso ligero George Kambosos esté presente en ambas peleas. Los principales combates de apoyo de Haney-Díaz son la campeona indiscutible de peso welter Jessica McCaskill (10-2, 3 KOs) contra la tarde sub Kandi Wyatt (10-3, 3 KOs). La enemiga original Victoria Bustos tenía problemas con la visa. También en acción está el peso pesado Filip Hrgović (13-0 11 KOs) contra Scott Alexander (16-4-2, 8 KOs). El PPV de Davis-Cruz cuesta $ 74,99. Las peleas de la cartelera incluyen l 6’6 peso súper welter Sebastian Fundora (17-0-1, 12 KOs) contra Sergio García (33-0, 14 KOs) en una eliminatoria por el título del WBC, el peso mediano Sergiy Derevyanchenko (13-3, 10 KOs) contra Carlos Adames (20-1, 16 KOs) y el peso pluma Eduardo Ramírez (25-2-3, 12 KOs) contra Miguel Marriaga (30-4, 26 KOs). Otra pelea notable que se transmitirá en BT Sport en el Reino Unido el sábado es la revancha entre los mejores pesos semipesados ​​Lyndon Arthur (19-0, 13 KOs) y Anthony Yarde (21-2, 20 KOs) en Londres. Madrimov-Soro el 17 de diciembre por eliminatoria de la AMB Actualización de las peleas obligatorias del WBC

