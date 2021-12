Madrimov-Soro el 17 de diciembre por eliminatoria de la AMB El invicto peso súper welter # 2 de la AMB Israil Madrimov (7-0, 5 KOs) puede dar un paso más para lograr su sueño de título mundial cuando se enfrente al clasificado # 1 Michel Soro (35-2-1, 24 KOs) en una eliminatoria final de la AMB el viernes 17 de diciembre en el Renaissance Hall en Tashkent, Uzbekistán. Soro también es el actual campeón mundial de peso súper welter de la AMB Gold. En la pelea co-estelar, el invicto superligero Shakhram Giyasov (11-0, 9 KOs) regresa a la acción contra Cristian Rafael Coria (29-8-2, 13 KOs). Las peleas se transmitirán en vivo en todo el mundo en DAZN. Conferencia de prensa virtual Zurdo-González Listos para el fin de semana de Haney-Diaz y Davis-Cruz

