Conferencia de prensa virtual Zurdo-González El ex campeón mundial y actual contendiente de peso semipesado Gilberto “Zurdo” Ramírez (42-0, 28 KOs) y Yunieski “The Monster” Gonzalez (21-3, 17 KOs) realizaron una llamada a los medios hoy para promover su eliminatoria por el título semipesado de la AMB que se llevará a cabo el 18 de diciembre en el AT&T Center de San Antonio y se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN en todo el mundo. Gilberto Ramirez: “Me siento más fuerte a los 175, y se siente como mi peso natural. Ya me han visto en tres peleas y vean cómo me he desempeñado… González era un plan para nosotros después de que Bivol no quisiera firmar el contrato de pelea. Tiene miedo de pelear conmigo porque fue a Rusia a pelear. Yunieski dio un paso al frente para luchar; Tengo que respetarlo por eso “. Yunieski González: “Primero tienen que pasar por mí antes de llegar a Bivol. La gente está hablando de eso, haciendo una suposición sobre la dirección de la pelea, y lo dejo y no digo nada. Y la gente olvida que esta también es una oportunidad para mí, esta es mi oportunidad de estar también en la fila de Bivol ”. López-Lowe el viernes en eliminatoria de la FIB en Londres Madrimov-Soro el 17 de diciembre por eliminatoria de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.